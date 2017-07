webPR Din nou impreuna: Marcel Iures si Victor Rebengiuc sunt cei mai buni prieteni, in filmul "Octav"

Marcel Iures si Victor Rebenciuc au un trecut artistic comun, care se intinde din 1985 pana in prezent. Destinele lor artistice s-au intersectat atat in productii cinematografice cat si in teatru. Cei doi mari actori s-au intalnit prima data pe scena, in 1985, la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, din Bucuresti, in "Hamlet", o productie clasica impresionanta in regia lui Alexandru Tocilescu. Potrivit distributiei, lui Marcel Iures ii revenea rolul lui Horatio, in timp ce Victor Rebenciuc avea rolul groparului. Cu timpul, personajul Hamlet ajunge sa fie rolul lui Marcel Iures, in anul 2000, cand faimosul regizor Liviu Ciulei isi va semna ultima creatie, tot la Bulandra, avandu-l in rolul lui Claudius pe Victor Rebenciuc. Ambele montari ale lui Hamlet au reprezentat un succes, din punct de vedere teatral, cu reverberatii puternice din partea publicului si un moment de creatie unic in cariera celor doi actori. Intre cele doua reprezentatii hamletiene, Marcel Iures si Victor Rebenciuc au jucat impreuna si in anii ce au urmat, dupa primul Hamlet, in "Dimineata pierduta" (1986), de Gabriela Adamesteanu sau in "A treia teapa" (1988), de Marin Sorescu.In filmul Octav (2017), rolul lui Marcel Iures este unul complex, despre care declara: "ca nu am mai intalnit niciodata asa ceva, in ultimii 25 de ani, in Romania. Este cel mai frumos rol pe care l-am primit pana acum" si care a reprezentat o adevarata provocare pentru actorul roman.Numeroasele nuante ale personajului sau, care il determina sa isi retraiasca momentele cheie din trecutul sau (de la jocurile copilariei sau prima dragoste, pana la amintirile dureroase legate de familia sa), prin prisma constiintei unui om in varsta de 80 de ani, reprezinta un nou inceput actoricesc pentru Marcel Iures. "Acest rol e ca un fel de proba, un fel de examen, sa vedem ce am putea gasi util, din toate personajele pe care le-am jucat pana acum", continua protagonistul lui Octav. Iar rezultatul este unul magistral, Marcel Iures construind cu maiestrie povestea unui om in care ne regasim cu totii."Octav e o poveste cu oameni, cu un om in care se recunosc toti oamenii de pe pamant. Este o poveste profund umana, acesta fiind si motivul principal pentru care am fost atras sa joc in acest film. Avem nevoie de astfel de povesti", explica Marcel Iures.In aceasta poveste, Octav il reintalneste si pe Spiridon, bunul sau prieten din copilarie, interpretat cu maiestrie de Victor Rebengiuc."Este rolul unui om care isi intalneste un vechi prieten, pe care il asteapta de multa vreme, cu o bucurie nemasurata fata de aceasta intalnire, in care nu mai spera. Iar ce imi place mie, cel mai mult, este acest devotament prietenesc, dezinteresat, prezentat in film. Si asta, cand traim intr-o lume in care exista numai interes, in jurul nostru", a declarat Victor Rebengiuc facand referire la personajul sau, Spiridon.Victor Rebengiuc si Marcel Iures, pe platourile de filmare Octav / Foto: Adi MarineciDespre colaborarea cu Victor Rebengiuc, Marcel Iures afirma ca "Victor este unul dintre stalpii grosi, pe care se sprijina teatrul romanesc. Daca tragem acest stalp doi centimetri la dreapta sau la stanga, teatrul romanesc se dezechilibreaza. Victor Rebengiuc poate fi orice. E greu de descris Victor."Filmul Octav, in regia lui Serge Ioan Celebidachi, descrie o poveste care celebreaza viata si aduce omagii puritatii copilariei, prieteniei, dragostei si nostalgiei dulce-amaruie. Lung-metrajul este o coproductie Romania - Marea Britanie, realizata cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, iar producator este Adela Vrinceanu Celebidachi.Filmul va avea lansarea oficiala in cinematografe pe data de 6 octombrie 2017.Pentru mai multe detalii va rugam contactati:Simona Cristea0752 241 025simona@obliquemediafilm.comOBLIQUE MEDIA