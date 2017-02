webRelease: Proiecția filmului și lansarea DVD-ului ”Pro Musica – Live in prison”

”Sa nu uitam ca muzica rock nu a facut compromisuri majore niciodata. Muzica rock nu a creat falsi idoli si nu s-a inclinat in fata sistemului, cum ar fi vrut sistemul sa se incline. Si de aceea sunt mandru sa ma consider muzician rock. Sunt mandru sa spun oricui ma intreaba de ce am ales rock-ul si de atatia ani il practic in muzica mea: pentru ca rock-ul este o forma de protest a unei generatii, nu impotriva altei generatii, ci impotriva tarelor si a lucrurilor care nu functioneaza in societatea in care acea generatie traieste.”





Pro Musica - Live in Prison este primul concert de muzica rock din Romania desfasurat in penitenciar, in care s-a utilizat toata logistica aferenta unui spectacol in aer liber, de mari dimensiuni. Reprezinta un eveniment unic, desfasurat in Penitenciarul din Timisoara, un concert de o importanta covarsitoare in lumea muzicii rock nu doar din punct de vedere muzical, ci si social - o dovada ca arta si cultura, si in acest caz muzica trebuie facute in orice spatii (conventionale sau nu, deschise sau nu, social acceptate sau nu), iar trairea pe care rock-ul o presupune si o transmite poate transcede nu numai zidurile de piatra, care ascund detinutii de ochii societatii, ci si zidurile gandurilor, preconceptiilor si indiferentei, atunci cand muzica porneste din credinta si daruire.

Dupa aproape 45 de ani de muzica, Pro Musica a insemnat: linistea lui Bujor Hariga. Daruirea lui Horea Crisovan. Incrancenarea sincera, cand muzica o cere, a lui Doru Eugen Iosif. Simplitatea demna a lui Doru Apreotesei. Firescul lui Dixie Krauser, intr-un spatiu cu totul nefiresc. Siguranta lui Lica Dolga. Interventia eleganta a lui George Gaina. Sinceritatea lui Bogdan Bogy Nagy. Culoarea Danei Borteanu. Lumina lui Ilie Stepan. Ce obtii cand le pui pe toate la un loc, si le alaturi viziunii cineastului Gheorghe Svaiter? Un DVD memorabil care trebuie vizionat, mai ales in momentele in care totul in jur devine prea fals, prea lipsit de traire, si avem nevoie sa ne intoarcem in noi insine, macar pentru un timp¬ Si mai ales, cand e necesar sa ne amintim ca s-ar putea sa nu fim nici noi atat de liberi precum credem¬

Ilie Stepan a ales, ca de obicei, lumina, si ne-a aratat inca o data ca ea poate fi gasita si in cele mai intunecate locuri - O va aprinde, asadar, si la Clubul Taranului in data de 27 februarie, alaturi de Pro Musica si de alti colegi de breasla, a caror prezenta este dorita si asteptata.

Dedicam proiectia filmului PRO Musica Live in Prison din seara de 27 februarie memoriei celor pieriti in infernul de la #Colectiv. Nu v-am uitat si nu o sa va uitam niciodata! The Show Must Go On!