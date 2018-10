webPR Studiile în industria ospitalității. O nouă tendință educațională de top la nivel internațional

Ospitalitatea nu se rezumă la a fi primitor cu musafirii, a fi o "gazdă bună". Lumea ospitalității s-a extins dincolo de noțiunile tradiționale, de clasicele stereotipuri. Carierele din această industrie includ poziții precum hotelieri de top, directori de vânzări și marketing, planificatori de evenimente, designeri de interior, manageri de restaurante și specialiști în gastronomie. O carieră în ospitalitate înseamnă o carieră dinamică, palpitantă, oriunde în lume! O carieră în ospitalitate creează o mulțime de oportunități în ceea ce privește locul în care alegi să muncești, precum hoteluri, cazinouri, restaurante, vase de croazieră, companii private de administrație, servicii de planificare a evenimentelor, companii aeriene și multe altele.Pot fi greu de măsurat, însă soft skill-urile sunt esențiale în piața muncii de azi. O educație în în industria ospitalității, a managementului hotelier sau international business dezvoltă de asemenea, pe lângă cunoștințele teoretice și practice în domeniu, și abilitățile de comunicare, abilitățile de management al conflictelor, formării echipelor și multe altele. Astfel, foarte importantă este și universitatea la care hotărăști să studiezi, pentru că, de multe ori, școala este sau ar trebui să fie o primă rampă de lansare în carieră.Spre exemplu, grupul elvețian de universități - Swiss Education Group – are o reputație internațională excelentă pentru atenția acordată fiecărui student de-al său, în formarea lui de profesionist flexibil, responsabil, devotat muncii sale, cu o inteligență emoțională dezvoltată. Fiecare dintre studenții Swiss Education Group urmează două internship-uri în timpul studiilor, sub îndrumarea departamentului de Career Services, având ocazia să își formeze drumul profesional încă din timpul facultății.Lucas, Bachelor of Arts in International Hospitality and Design Management, International Hotel and Tourism Training Institute"Este minunat să lucrezi cu oamenii, să simți că ești parte a unui grup. Iar faptul că îmi place partea practică mă ajută să fiu pasionat și de teorie. Profesorii și cursurile sunt incredibile la IHTTI - studiile conferă profunzime aspectului practic al lucrurilor. În liceu, m-am luptat cu notele mele, însă acum, că sunt cu adevărat motivat, obțin rezultate foarte bune. În prezent, urmez primul internship în Islanda și mi se pare o experiență uluitoare. Compania ne tratează pe toți internii cu grijă, respect și răbdare! Cea mai bună parte a internship-ului e că lucrez câte o săptămână și după am o săptămână liberă, timp în care pot explora Islanda și cultura ei. Ceea ce apreciez cel mai mult în industrie este gândirea pozitivă pe care o au oamenii în general și din acest motiv, nicio problemă nu este prea mare pentru a fi rezolvată."Angelica Suraga, César Ritz Colleges"Cea mai bună parte a programului de studiu la César Ritz Colleges a fost experiența de a lucra cu diferite culturi și de a lega prietenii cu colegi din toate părțile lumii. De asemenea, m-am simțit minunat să fiu înconjurată de oameni care erau la fel de pasionați de industrie ca și mine. Mi s-a părut minunat faptul că instructorii au adus în cadrul claselor cunoștințe adiționale, experiențe profesionale pe care le-au împărtășit cu noi. Am apreciat foarte mult deschiderea și implicarea lor. Job-ul meu actual este Director of International Meeting and Event Sales și cred că cel mai bun lucru în industria ospitalității este că se schimbă în mod constant și aduce noi provocări în fiecare zi."Hanna Johansson, Culinary Arts Academy Switzerland"Am ales să am o carieră în domeniul culinar pentru că, pentru mine, nu există nicio altă ocupație pe care să nu o resimt ca pe un job. Unul dintre cele mai palpitante evenimente a fost când am lucrat alături de chef-ul Michelin Nigel Haworth pentru o gală de caritate. Îmi amintesc că am lucrat zile întregi la desert, iar când am văzut produsul final pentru eveniment a fost incredibil. Desigur, nu voi uita nici experiențele când am lucrat în Palatul Buckingham și Palatul St. James. Am fost parte din echipa care a creat câteva feluri de mâncare diferite pentru Prințul Charles. Până în ziua de azi, când mă opresc și mă gândesc la tot ce am făcut, sunt uimită. Am făcut asta, am mers acolo și am servit acei oameni."Mai multe informații despre programele de studiu, despre condițiile de admitere, internship- uri și oportunitățile de carieră la nivel mondial în aceste domenii, pot fi aflate direct de la Tarek Kouatly, expert în educație internațională în Hotel Management și Hospitality, reprezentant al Swiss Education Group. Acesta va fi prezent în Constanța pe 2 noiembrie și în București pe 3 noiembrie, organizând împreună cu IntegralEdu, evenimentul A World of Hospitality, special dedicat tinerilor și părinților interesați de studii și carieră în International Hospitality, Hotel Management, Event Management, International Business sau Artă Culinară. Evenimentele vor avea loc la hotel Oxford în Constanța, de la 18:30 și la Hotel Novotel în București, de la ora 15:00. Înscrieri și detalii pe www.worlduniversities.ro