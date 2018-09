webPR Ce trebuie să știi atunci când îți alegi domeniul de studiu și facultatea în străinătate

Se spune că în viață e bine să faci ce-ți spune inima, să îți urmezi pasiunea, visul, pentru că asta te face fericit la drum lung. Însă atunci când îți alegi domeniul de studiu trebuie să ai în vedere cum îmbini pasiunea cu veniturile pe care le vei avea după absolvire. Din acest motiv este este bine să bine să te asiguri că ești la curent cu ce se întâmplă pe piața muncii și că așteptările tale sunt conforme cu realitatea. O documentare prealabilă privind salariul mediu după primul an după absolvire poate fi un bun reper pentru piața muncii dintr-o anumită țară, în joc aflându-se mulți factori care influențează nivelul de câștig: compania care te angajează, industria în care lucrezi, orașul, etc.. Informațiile referitoare la câștigurile din anumite domenii pot fi accesate fie direct de la universitățile la care îți dorești să aplici sau de la consultanții educaționali care te ajută în procesul de alegere a domeniului de studiu și, implicit, al universității.Iată și câteva repere la nivel internațional care pot fi utile în acest sens. Spre exemplu, în Marea Britanie, salariul mediu raportat este de 23.000 lire sterline, însă, în general, absolvenții pot ajunge să câștige și 70.000 de lire pe an în domenii de nișă care implică ultra competențe. În același timp, pentru început, câștigurile se pot situa și la nivelul de 16.000 de lire.Salariul mediu pentru absolvenți în Danemarca este de 68.000 euro pe an, iar în Olanda, salariul mediu de început al unui absolvent de universitate este aproximativ 2.600 euro pe lună, adică 31.200 pe an. În SUA, salariul mediu anual pentru absolvenți este de 42.000 dolari.Acestea reprezintă simple repere, întrucât domeniul de activitate este primul factor care determină nivelul salarial și este necesară o analiză complexă pentru rezultate specifice. Aici intervine rolul consultantului educațional IntegralEdu care poate ajuta cu o analiză completă a profilului candidatului pentru a determina atât domeniul potrivit, cât și opțiunile de carieră.Atunci când îți alegi programul de studiu, ar trebui să iei în considerare și tendințele pieței muncii la nivel internațional, ca planul tău de carieră să fie cu adevărat unul fezabil în viitor.Piața muncii la nivel internațional suferă o dinamică extrem de rapidă, în ultimii ani intervenind schimbări majore. Spre exemplu, Organizația Internațională a Muncii arată că multe job-uri vor dispărea în câțiva ani, dar vor fi create și altele noi, odată cu evoluția globală către o economie "mai verde". Se estimează că, până în 2030, vor fi create peste 24 milioane de noi locuri de muncă, în sectorul energetic, mai ales. Aceste job-uri noi vor face parte dintr-o nouă economie, incluzând activități precum reciclarea, repararea, închirierea, recondiționarea, menite să înlocuiască modelul economic "extragere, fabricare, utilizare și eliminare", care a condus la deteriorarea planetei."Unele dintre domeniile de studiu care au o ascensiune incredibil de rapidă la nivel internațional sunt cele din zona de tehnologie, inteligență artificială sau cele legate de analiza și abordarea fenomenului generic denumit big data”, explică Ana Maria Papp, Manager Departament Universități din Străinătate, IntegralEdu.Este foarte important ca tinerii să cunoască încă de la început domeniul care li se potrivește și acesta să fie în același timp conectat la piața muncii, remunerat bine și cu perspective durabile. Consultanții educaționali apelează la testări foarte elaborate, cum sunt cele dezvoltate de Cambridge Occupational Analysts (COA), pentru a avea date obiective care să confirme sau să ajute la conturarea la nivel de familie a unei strategii educaționale. Rezultatele acestor teste, interpretate de consultanții educaționali, elaborează un profil de interese și aptitudini luând în considerare peste 43 de domenii de activitate, dar oferă și informații despre universitățile cele mai potrivite fiecărui candidat.

“În birourile IntegralEdu, majoritatea aplicanților susține testele COA înaintea hotărârii domeniului de studiu. Din statisticile noastre, peste 80% din absolvenții universităților partenere IntegralEdu s-au angajat în maxim 6 luni de la terminarea studiilor ori au ales să-și continue studiile la un ciclu superior de învățământ, în domeniul în care s-au pregătit”, precizează Ana Maria Papp.

Specializările de nișă sunt o nouă tendință în educația internațională, mai ales în Marea Britanie. Universitățile au dezvoltat noi domenii de studiu, având în vedere că piața muncii solicită mediului academic specialiști cu background consistent de nișă, creând noi joburi."Percepția generală pe care o avem față de universitățile din străinătate este că acestea sunt interesate doar de tineri olimpici la matematică, chimie sau alte materii, care pot performa în zona tehnico-științifică. Abordarea nu este tocmai corectă, întrucât mediul universitar oferă programe de studiu la care majoritatea nici nu se gândește. Au apărut chiar și programe inedite care ni se pot părea ciudate sau hilare, însă acestea chiar există, iar specialiștii sunt la mare căutare. Aici putem enumera câteva dintre aceste domenii: tehnologie în domeniul management în domeniul stiințelor sportive, hipismului, băuturi și distilare, operarea yachturilor, design floral, stiința și tehnologia în domeniul surfingului, ethical hacking, studii de modă a genților și a accesoriilor, producția filmelor de aventură, orologie, management și tehnici în domeniul DJ și clubbing sunt doar câteva dintre noutățile anului acesta", mai explică Ana Maria Papp.De ce tinerii și familiile lor au nevoie de consultanță educațională? Cum îi poate ajuta consultanța în alegerea domeniului de studiu și a carierei? Alegerea liceului sau a facultății nu este deloc o decizie simplă, de tip supermarket - dacă nu e bună, iei alta. Este un proces complex, serios, ce îți determină sensul vieții. Din acest motiv este nevoie de o îndrumare avizată în acest sens, care trebuie să vină de la un profesionist conectat la mediul educațional internațional, iar consultanții de la IntegralEdu sprijină tinerii în acest proces de mai bine de 25 ani.Descoperirea universului studiilor poate să înceapă oricând, recomandat e să fie cât mai devreme, iar pentru tinerii care au pășit deja în ultimul an de liceu sau facultate și sunt în căutarea unei facultăți pentru licență sau master, în această toamnă, ar trebui să se decidă. Un ajutor real în acest sens este târgul educațional World Education Fair, care are loc în acest week-end, la București, la hotel Radisson Blu, dar și alte patru orașe din țară. La World Education Fair un consultant IntegralEdu te va ajuta, chiar de la intrare, să îți conturezi drumul printre zecile de universități, școli, licee și centre de limbi străine din străinătate, prezente la eveniment, ghidându-te către domeniul și instituțiile din aria ta de interes. Așadar, tot ce trebuie să faci este să te înregistrezi fie pe site-ul www.worldeducation.ro , fie direct la birourile de înregistrate la eveniment.Program World Education Fair: 21 septembrie - Timișoara, 22 – 23 septembrie - București, 24 septembrie - Iași, 26 septembrie – Galați, 27 septembrie - Constanța.