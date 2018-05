webPR Cum ajungi să câștigi zeci de mii de euro în industria ospitalității?

În ultimii 50 de ani s-au dezvoltat tot mai multe universități internaționale care furnizează anual zeci de mii de angajați pregătiți special pentru industria ospitalității. În plus, evoluția acestui sector a impus standarde atât de înalte încât marile universități au dezvoltat programe tot mai nișate, realizate de cele mai multe ori în colaborare cu principalii jucători din industrie. Spre exemplu, la nivel internțional se studiază arta culinară la cel mai înalt nivel la Culinary Arts Academy din Elveția sau designul hotelier la IHTTI School of Hotel Management, Neuchatel. De asemenea, managementul hotelier sau antreprenoriatul în această industrie au ajuns să fe discipline distincte, precum cele din cadrul Swiss Hotel Management School sau Cesar Ritz College tot din Elveția.Și asta doar pentru că turismul la nivel internațional are o evoluție spectaculoasă. Dacă în 1950 se înregistrau la nivel mondial 25 de milioane de turiști internaționali, statisticile din urmă cu 3 ani arătau că numărul acestora a crescut la 1.1 miliarde, iar proiecția este ca la o rata de crește de 3.3% pe an, se va ajunge în 2030 la 1.8 miliarde, mai ales datorită dezvoltării noilor tehnologii la un “click distanță”.În tot acest context, revenim la întrebarea din titlu, care devine aproape retorică în zilele noastre. Fie că vorbim de antreprenoriat în turism, de o funcție de management sau executive, educația face diferența atunci când vine vorba de oportunitățile de angajare, de o carieră de succes și de câștigurile personale ale celor implicați. Industria ospitalității a ajuns la nivelul la care își instruiește resursele umane în propriile școli. Fie că vorbim de zona de management sau de cea operațională, în școlile internaționale se formează anul zeci de mii de specialiști în hospitality, care pot ajunge la câștiguri considerabile și la un standard de viață pe măsură. De pe băncile Swiss Education Group, unul dintre cei mai prestigioși funizori internaționali de educație de nivel înalt, ies anual doar 1000 de specialiști deja cu experiență practică în industrie și care sunt recrutați imediat după absolvire de marile companii din domeniu, din întreaga lume.Swiss Education Group s-a dezvoltat chiar în Elveția, etalonul internațional al ospitalității. Grupul elvețian este format din nu mai puțin de 5 academii internaționale, unde sunt pregătiți viitorii specialiști de rang înalt pentru industria ospitalității. Acestea sunt: Swiss Hotel Management School, César Ritz Colleges, Culinary Arts Academy Switzerland, Hotel Institute Montreux și IHTTI School of Hotel Management.Și în România există cu adevărat un potențial în ceea ce privește industria ospitalității, chiar dacă el este insuficient exploatat sau chiar la un nivel incipient., elvețienii de la SEG vin să discute cu tinerii și familiile interesate de studii și carieră în Hospitality, Hotel Management, Event Management, și Culinary Arts. Astfel, tinerii care vor își construiască o carieră internațională în turism vor avea ocazia să se întâlnească și să discute la Novotel cu expertul internațional în studii și reprezentantul grupului elvețian -, Presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), alături de consultanții IntegralEdu . Printre temele în discuție la eveniment se regăsesc: industria ospitalității în România și la nivel internațional, unde și ce studii universitare de licență, master și MBA poți face pentru a deveni un lider în industrie, ce se caută pe piața muncii din România și care sunt oportunitățile de carieră la nivel mondial, ce calități, pregătire și experiență trebuie să aibă un manager în industria hotelieră, un hospitality expert, un event manager în aceste domenii, un Chef și multe altele.În plus, pentru cei care vor dori să facă și primii pași în industria ospitalității, elvețienii de la SEG vor organiza în premieră în România o tabără de hospitality , în perioada 22-24 iunie, chiar în incinta Novotel. Participanții vor fi cazați în hotel și vor vedea pe “viu” how hospitality is made.Detalii pentru înscrierea la eveniment puteți găsi aici http://www.worlduniversities.ro/ro/articles/excelenta-elvetiana-si-leadership-in-hotel-management--hospitality-si-culinary-arts , iar în cadrul evenimentului se pot face înscrierile și pentru tabăra organizată în România de Swiss Education Group, din luna iunie.