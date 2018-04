45.000 de pahare din cafenelele "5 to go" promovează plăcerea lecturii de Ziua Cărții

Articol webPR

Campaniase desfășoară offline și înseamnă branduirea a 45.000 de pahare cu trei mesaje diferite, prin care le facem cunoștință cititorilor cu viitoarea lor carte preferată:: cu recomandare de lectură romanul Cum să oprești timpul, de Matt Haig: cu recomandare de lectură romanul Ready player one, de Ernest Cline, ecranizat de Steven Spielberg anul acesta.: cu recomandare de lectură Scrisori din insula Guernsey, de Mary Ann Shafer și Annie Barrows.Paharele vor fi distribuite în lanțul de cafenele 5 to go în perioada 24 aprilie – 8 mai.#BooksAndCoffee #Nemira #5togo #ZiuaCartii #CitescDePlacere #HaiCiteșteTotodată, în urma unui concurs, ce urmează să fie anunțat pe paginile oficiale de Facebook 5 To Go și Editura Nemira, primii 100 de participanți vor primi romanul Scrisori din insula Guernsey, de Mary Ann Shafer și Annie Barrows.5 to go este cel mai mare lanț de cafenele din România și Europa de Est și totodată unul dintre cele mai puternice brand-uri românești din zona business-urilor HoReCa, având în momentul de față peste 70 de cafenele și puncte de vânzare în întreaga țară.Editura Nemira, una dintre primele edituri particulare din România, se află de peste 25 de ani în topul preferințelor cititorilor, prin prestigiul autorilor și rafinamentul cărților.Campania se desfășoară în parteneriat cu Next Advertising și M-PR.