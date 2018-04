webPR: Taberele educaționale - modă sau necesitate?

Părinții ajung să își trimită copiii în tabere din străinătate nu doar pentru că este la modă, ci mai ales pentru beneficiile pe care aceste experiențe le aduc pe termen lung. În esență, deciziile sunt foarte raționale în alegerea unui asfel de program și asta în principal pentru valoarea adăugată a experienței cu care un copil rămâne după săptămânile petrecute în străinătate.Organizarea și programele sunt gândite în așa fel încât participanții să interacționeze în permanență unii cu alții, să vorbească într-o limbă străină pe subiecte de interes comun. Având în vedere că multe dintre aceste tabere sunt organizate chiar în cadrul universităților, tinerii ajung să interacționeze pentru prima dată cu mediul universitar într-un mod soft, neinvaziv. Campusul, studenții, profesorii, cursurile la care iau parte, atmosfera în general, îi pregătesc încet-încet pe tineri pentru pasul următor și anume studiul la o universitate în străinătate. Consultanții educaționali consideră experiența unei tabere educaționale într-o țară străină, sau cum le place să o numească EduTabară , un pas aproape obligatoriu pentru un tânăr care intenționează să își continue studiile universitare peste granițe. "Pe lângă faptul că un copil se întoarce cu adevărat îmbogățit dintr-o astfel de tabără, atât din punct de vedere social, dar și educațional, instituțiile organizatoare oferă certificate de absolvire la sfârșitul perioadei, fie că vorbim de o săptămână, două sau patru. Aceste certificate sunt credențiale excelente pentru portofoliul celor care își depun dosarele la facultăți din cadrul universităților respective. Din acest motiv, alegerea unei tabere în străinătate trebuie făcută, la modul foarte rațional, împreună cu un consultant, astfel încât să se potrivească pe traseul educațional și profesional al tânărului respectiv. De asemenea, experiența lingvistică acumulată într-o tabară educațională este mai mult decât evidentă. Avem multe cazuri de tineri care spun că au învățat mai multă engleză decât într-un an de studiu în țară, mai ales la nivel conversațional. Și aici nu mă refer doar la cei care pleacă în Marea Britanie. Aceleași reacții le avem chiar și de la cei care pleacă în Germania, Elveția sau Portugalia", declară Teodora Răducanu, Manager Dept. Licee la IntegralEdu Chiar dacă plecarea într-o tabără în străinătate a devenit o "modă", aproape necesară pentru cei care vor să urmeze calea unei universități în străinătate alegerea taberei nu este o joacă. "Nu este la fel ca atunci când îți planifici vacanța și mergi cu familia la agenția de turism din colț să te ajute să găsești o ofertă bună. Aici vorbim de un proces elaborat care îl are în centru pe copil, dorințele, abilitățile și aptitudinele sale. «Ce își dorește copilul meu să obțină în urma unei astfel de experiențe?» este întrebarea fundamentală pe care trebuie să și-o pună orice părinte înainte de a-și trimite copilul într-o astfel de tabără. Și aici rolul nostru, al consultanților, este esențial. Pentru că, pe baza expertizei noastre, putem trimite copilul exact în locul potrivit. Spre exemplu, dacă are abilități muzicale și îi place chitara, identificăm un program pe măsură. Dacă este pasionat de matematică sau robotică, poate merge într-o tabără unde va întâlni copii cu aceleași pasiuni. Să nu mai vorbim de tenis, călărie, karting, golf sau chiar de cooking, pentru cei care vor să facă o carieră în domeniul ospitaliății. Opțiunile sunt incredibil de multe, important este că un consultant va găsi întotdeauna variantele cele mai potrivite pentru un astfel de program de tabere. Mai mult, organizatorii își asumă supravegherea întregului traseu al copilului până la destinație și oferă în permanență informații părinților despre evoluția lui în timpul sejurului. Foarte important este ca părinții să nu încerce să gestioneze singuri sau cu agenții de turism un astfel de program, ci să apeleze la noi, mai ales că acest serviciu este gratuit. Deci sfatul nostru este don't try this at home", explică Teodora Răducanu.Cererea de EduTabere în străinătate este în creștere și pe alte tipuri de programe, cum sunt cele recreaționale. "Aici vârsta copiilor poate fi mai mică, în astfel de programe fiind acceptați chiar și preșcolari. Este important să știm care este nivelul de cunoaștere a limbii străine al copilului pentru a-l conecta la cel mai potrivit program. Există tabere în străinătate unde sunt acceptați chiar și copii care au nivel incipient de cunoaștere a limbii engleze, iar părinții pot sta liniștiți pentru că la întoarcere aceștia vor fi dobândit o experiență lingivistică pe care nu o pot acumula din cursurile de acasa. Sunt și situații în care părinții vor să fie alături de copii pe durata taberei și atunci apelează la așa numitele day camps, în care părinții și copiii au activități educative și recrative diferite pe durata zilei, iar după-amiaza sau seara se reunesc în familie, în spațiul de cazare", adaugă Teodora Răducanu.Indiferent de opțiune, taberele educaționale, recreative sau sportive în străinătate sunt din ce în ce mai căutate de către tineri și părinți tocmai pentru plus valoarea enormă pe care o aduc la final, prin faptul că participanții revin acasă îmbogățiți cu experiențe și informații pe care altfel nu ar avea de unde sa le acumuleze în timpul vacanțelor.