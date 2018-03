webPR Animale din padure

Alexandra Florina Popa, cercetatoare a Muzeului, impreuna cu temerarii exploratori Dodi si Roni le vor impartasi copiilor informatii si curiozitati din lumea acestor vietuitoare care traiesc in padure.Bogatie inestimabila pentru planeta, padurile sunt atat sursa de oxigen cat si mediu de viata, adapostind o mare parte din diversitatea animalelor. In prima parte a intalnirii, copiii vor descoperi care e importanta veveritelor pentru ecosistemul padurii, vor face cunostinta cu "cavalerii muntilor" si vor afla cele mai interesante curiozitati despre caprioare.In a doua parte a evenimentului, printr-o serie de jocuri si ghicitori realizate sub forma teatrului de umbre, copiii vor fi pe rand spectatori si protagonisti. Actorii papusari au pregatit, ca de obicei, o mica surpriza tuturor celor care vor fi inspirati de momentele artistice si vor dori sa-si faca acasa propriul teatru de umbre!La intalnire sunt invitati copiii cu varste cuprinse intre 4 si 9 ani. Inscrierile se pot face pe adresa de e-mail info@antipa.ro, in limita a 50 de locuri, iar taxa de participare este de 15 lei/copil.Parteneri: Pipo si DoxiParteneri media: Radio Romania Cultural, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Gradinite.com, Prokid.ro,GoKID.ro, mamica.ro, melc-codobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com,HotNews, SmartWoman, Mamica de azi, Mami, stiripentrucopii.com,kidsnews.ro, labucatarie.ro.Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa.