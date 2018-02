webPR: Cum se schimba paradigma educationala la nivel european? Cum ne adaptam?

De altfel, in anumite domenii se intampla deja in mod necesar aceste lucruri (ex. medicina, stiinte, IT). Companiile sustin si isi incurajeaza angajatii sa participe la procese de formare si educare permanenta pentru acumularea de informatii si experiente noi in domeniile in care activeaza. Toate acesta vor conduce, evident, la o mobilitate din ce in ce mai mare a cetatenilor in spatiul european. Si aici vorbim fie de mobilitatea pentru studii, fie pentru cautarea unui loc de munca. Pentru a functiona in noua paradigma si pentru a-si creste eligibilitatea pentru angajare, fiecare individ va trebui sa se formeze inca de mic in acest model, care are la baza si multiculturalismul.La nivel institutional, modelele sunt formate si procesul a inceput de cativa ani. Spre exemplu, toate tarile din spatiul european incurajeaza din ce in ce mai mult studiile in strainatate. Si asta pentru ca mobilitatea educationala nu are doar rolul de a transfera resurse umane capabile din zone mai putin dezvoltate ale Europei, catre partile mai avansate economic. In realitate, dezechilibrul aparent creat de aceste transferuri tinde sa se transforme, intr-un timp nu foarte indepartat, intr-un echilibru, caci zonele mai putin dezvoltate vor ajunge sa beneficieze de know-how pentru dezvoltare sau chiar si de capital gratie acestei mobilitati educationale.Dincolo de evolutia politica si sociala a momentului, din spatiul european, tendintele sunt clare, iar cetatenii au inteles care sunt directiile de actiune si isi urmeaza traseul natural, la nivel individual. Asa se face ca, de pilda, in ciuda Brexit-ului, in ultimul an, a crescut cu 12% numarul de studenti straini in Marea Britanie. Iar Germania si-a propus ca pana in 2025 sa aiba peste 350.000 de studenti straini, tinta pe care si-a atins-o deja anul trecut.Mobilitatea educationala in spatiul european este in crestere puternica in ultimii ani, iar UE sustine aceasta tendinta. Spre exemplu, daca ne referirm chiar la domeniul educatiei, pana in 2025, la nivelul UE se intentioneaza ca profesorii care predau limbi straine sa fie obligati la efectuarea de stagii sau de minim 6 luni de studii in afara tarii din care provin. Din acest motiv, la nivelul intregii Europe se incurajeaza investitiile masive in educatie, fie ca vorbim la nivel de state, care aloca peste 7% din PIB pentru acest domeniu (ex. Danemarca), fie ca vorbim la nivel individual si familial.Chiar daca tara noastra, la nivel de stat, nu sta deloc bine la capitolul investitii in educatie, cei mai multi dintre romani au inteles ca educatia este “viitorul” si investesc, in limita posibilitatilor, sub o forma sau alta, in educatia copiilor lor. Din ce in ce mai multi parinti sunt constineti de importanta educatiei si isi pregatesc deja copiii pentru a se adapta la noua paradigma educationala, trimitandu-i in tabere educationale in strainatate pentru a avea contact cu noile modele, cu sistemul international de studiu, cu tinerii din alte state si pentru a-i pregati sa treaca la un alt nivel educational, la momentul potrivit. In acest context, este absolut natural interesul tot mai mare al tinerilor pentru studii in strainatate. Numarul celor care pleaca la studii creste an de an, numai la nivel de studii universitare acesta este jurul a 6000 de studenti care isi incep studiile in alta tara.Institutiile internationale de invatamant sustin, la randul lor, aceasta mobilitate si investesc pentru a veni mai aproape de tinerii din alte state si pentru a-i cunoaste in mediul lor. Asta explica si interesul crescut pentru targurile educationale care se organizeaza in timpul anului in Bucuresti si orasele mari din tara. Cel mai important consultant national in materie de educatie in strainatate,, apreciaza ca numarul celor care pleaca la studii in strainatate fie ca vorbim de studii academice, liceale sau tabere educationale, va creste si anul acesta cu peste 20%. Anual peste 5000 de tineri beneficiaza de serviciile gratuite ale IntegralEdu, in cadrul targurilor educationale, cum este World Education Fair , care se va organiza la sfarsitul saptamanii viitoare in Bucuresti (24-25 februarie), la hotel Radisson Blu si unde vor participa peste 70 de institutii de invatamant din strainatate, universitati, licee si centre de limbi straine. Evenimentul va avea loc si in Constanta pe 22 februarie, la Hotel Ibis, in avanpremiera targului de la Bucuresti, iar pe 27 februarie reprezentantii institutiilor din strainatate si consultantii IntegralEdu vor fi prezenti la Craiova, la hotel Ramada Plaza.Revenind la investitiile pe care fiecare individ le face in educatia sa, trebuie mentionat ca acestea sunt investitiile care au, cum se spune in business, return of investment-ul cel mai mare pe parcursul vietii. Si nu o spun doar statisticile, ci insasi realitatea palpabila. “Cum fac?” si „ De unde fac?” aceste investitii in educatia copilului sunt intrebari pe care si le pune orice parinte. Aici intervine rolul unui consultant educational, care poate aduce sfaturi ajutatoare si raspunsurile corecte. Astfel a luat forma primul ghid din Romania pentru finantarea studiilor in strainatate. Acesta va fi lansat in premiera tot cu ocazia targului World Education Fair.Mai multe detalii despre eveniment si inscrierile se pot face pe www.worldeducation.ro