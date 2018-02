webPR O Prietenie Regala: Grigore Antipa si Regii Romaniei 1892-1944

Evenimentul ne va dezvalui cateva dintre comorile Muzeului al carui "suflet" a fost Grigore Antipa, cel pe care Regele Carol I il considera de neinlocuit la conducerea Pescariilor Statului, prietenul de o viata al Regelui Ferdinand si colaboratorul apropiat al Regelui Carol al II-lea.Va asteptam la Muzeu sambata seara, pentru a va spune povestea unei prietenii alese purtate de marele savant roman celor patru generatii ale Familiei Regale a Romaniei, prietenie dezvaluita de nepretuite obiecte, documente si fotografii inedite din colectiile muzeelor partenere.Conferinta va avea loc in Sala Insectelor de la etajul Muzeului, iar participarea este gratuita in limita locurilor disponibile.Parteneri: Muzeul National Cotroceni, Muzeul National Peles, Muzeul Municipiului Bucuresti, Historia, Armada, New Folder, Carrefour.Parteneri media: Radio Romania Cultural, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Gradinite.com, Prokid.ro,GoKID.ro, mamica.ro, melc-codobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com,HotNews, SmartWoman, Mamica de azi, Mami, stiripentrucopii.com,kidsnews.ro, labucatarie.ro.Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa