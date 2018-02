webPR Venin – frumuseti de neatins

Nu sunt specii pe care ai dori sa le intalnesti in mediul natural, dar le poti admira in siguranta expozitiei noastre, deoarece aceste vietati extrem de interesante provin din locuri exotice si greu accesibile noua. Va invitam sa profitati de aceasta oportunitate si sa aflati de ce aceste frumuseti nu pot fi atinse, ci doar privite in expozitia noastra.Cu ajutorul terariilor din sticla, care permit o expunere in conditii de siguranta, "Venin - frumuseti de neatins" ofera o fascinanta incursiune in lumea acestor misterioase vietuitoare, punand la dispozitia vizitatorilor informatii despre obiceiurile si principalele lor caracteristici, cum se adapteaza ele la mediul inconjurator, rolul pe care-l joaca in ecosistem, precum si modul in care specialistii le studiaza.Alaturi de animale vii, precum arahnide, insecte, amfibieni si serpi, veti putea admira adevarate comori din colectiile. In expozitia noastra veti sta fata in fata cu unele dintre cele mai veninoase specii si veti afla de ce veninul reprezinta doar un instrument de supravietuire.Expozitia poate fi vizitata de marti pana vineri intre orele 10 - 18 (ultimul vizitator intra la ora 17) iar sambata si duminica intre 10 - 19 (ultimul vizitator intra la ora 18).Preturile biletelor sunt de 10 lei/copil/student/pensionar si 15 lei/adult. Copiii cu varste mai mici de 3 ani au gratuitate.Muzeul pune la dispozitia scolilor un pachet promotional de vizitare, care include in pretul de 10 lei vizitarea expunerii permanente a Muzeului precum si a expozitiei temporare "Venin - frumuseti de neatins".Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa