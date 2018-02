webPR  Zilele evolutiei

info@antipa.ro

Sambata (10 februarie) si duminica (11 februarie), de la ora 10:15, copiii cu varste cuprinse intre 6 si 10 ani sunt asteptati la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" pentru o serie de ateliere interactive realizate in parteneriat cu editura Humanitas Junior. Micutii vor avea prilejul sa descopere, in paginile atlaselor Animalium si Dinosaurium, animale fascinante si misterioasa lume a dinozaurilor.Seara de sambata va fi rezervata curiosilor de toate varstele si celor pasionati de stiintele vietii. Incepand cu ora 17:00, la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" vom patrunde in fascinanta lume a geneticii insotiti de cercetatorii Dr. Oana Paula Popa, Dr. Elena Iulia Iorgu si Dr. Ana Maria Krapal, care ne vor dezvalui secretele muncii lor.Duminica seara, de la ora 17.00, la Libraria Humanitas de la Cismigiu, vom incerca sa deslusim evolutia empatiei umane, utilizand rezultatele cercetarilor efectuate pe primate, de-a lungul a zeci de ani. Invitatii serii vor fi etologii Dr. Carmen Strungaru (Profesor Universitatea din Bucuresti - invitat in librarie) si Frans de Waal (autorul cartii "Bonobo si Ateul. In cautarea umanismului printre primate" - via skype).Luni, 12 februarie, incepand cu ora 13:20, ne auzim in cadrul emisiunii "Stiinta in cuvinte potrivite", transmisa pe Radio Romania Cultural, din Libraria Humanitas de la Cismigiu. Vom dezbate importanta stiintei in educatie si rolul scolilor, muzeelor si al societatii civile in popularizarea stiintei. Realizatorii emisiunii, Corina Negrea si Dan Manolache, ii vor avea invitati pe Dr. Luis Ovidiu Popa, Directorul Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", Prof. Dr. Mihai Popa, Universitatea din Bucuresti precum si pe Anca Bontas, profesor de biologie - Vicepresedinte ASUR.Participarea la toate evenimentele din cadrul proiectului "Zilele Evolutiei" este gratuita si se face prin inscriere prealabila pe emailDetalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa