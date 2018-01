Hai la gradinita! in anul scolar 2018 - 2019: Sansa la gradinita pentru 400 de copii din comunitati defavorizate

Articol webPR

Fiecare scoala selectata pentru unul din granturileva beneficia de un pachet de interventii ce cuprinde suma de 1200 de euro in bani, pe care echipa locala ii va putea folosi asa cum considera util pentru a facilita accesul copiilor saraci la gradinita si un kit educational in valoare de 400 de euro pus la dispozitie de OvidiuRo. In plus, cadrele didactice din comunitatile selectate vor participa la sesiuni de formare si vor fi sustinute sa organizeze module educationale, pe parcursul anului scolar.Proiectul se desfasoara la nivel national si se adreseaza exclusiv comunitatilor defavorizate, iar pentru a putea participa, trebuie indeplinite doua conditii esentiale: (1) in comunitate exista cel putin 15 copii care provin din familii sarace si care nu sunt inca inscrisi la gradinita si (2) directorul scolii solicita si obtine acordul inspectoratului scolar pentru o noua grupa de gradinita. Termenul-limita de completare a formularului de aplicare de catre directorul institutiei de invatamant este 30 martie 2018."Este o practica obisnuita ca, atunci cand in gradinita este inscris numarul maxim admis de copii, cei ramasi neinscrisi sa nu mai fie primiti. Nu exista o asa-numita lista de asteptare sau o procedura prin care autoritatile judetene sa fie instiintate ca numarul copiilor de varsta prescolara dintr-o comunitate este mai mare decat capacitatea gradinitei. Iar pentru ca parintii nu fac sesizari in acest sens, cum se practica in mediul urban, copiii lor nu au sansa de a merge la gradinita - situatie care se repeta an de an.Crearea unei noi grupe de gradinita poate parea un proces extrem de complicat pentru un director de scoala care are oricum multe responsabilitati - insa vestea buna este ca de obicei nu presupune chiar construirea unei noi sali de grupa. Exista numeroase alte solutii - cum ar fi transformarea unor anexe intr-o sala pentru noua grupa sau obtinerea unei sponsorizari care sa suporte salariul profesorului pentru o perioada determinata - inclusiv alternativa grupelor de dupa-amiaza. Insa orice solutie presupune timp si determinare din partea directorului si, cateodata, a primarului - si, invariabil, obtinerea de numeroase aprobari" declara Maria Gheorghiu, Cofondator OvidiuRo.Anul acesta scolar, proiectul-pilot Hai la gradinita! a sustinut formarea a 12 grupe noi si inscrierea la gradinita pentru prima data a peste 200 de copii din 12 comunitati rurale defavorizate din 10 judete: Alba, Botosani, Covasna, Dambovita, Dolj, Ialomita, Iasi, Vaslui, Valcea si Vrancea."Educatia prescolara este esentiala si reprezinta o baza solida pentru un viitor mai bun. Prin invatare, copiii se dezvolta armonios, atat cognitiv, cat si emotional, ceea ce face proiectul Hai la gradinita! al OvidiuRo cu atat mai important, oferind copiilor din familii defavorizate o sansa in plus pentru viitorul lor. Accesul la educatie pentru cei din familii cu posibilitati reduse este o prioritate pentru noi si ne bucuram ca putem face o diferenta prin astfel de initiative de incluziune sociala, atat in comunitatile locale, cat si individual, pentru copiii pe care ii sustinem sa faca un prim pas pentru a-si atinge adevaratul potential si a-si asigura un viitor mai bun", a declarat Carmen Soare, Chief Marketing Officer, NN.Solutiile identificate de directorii unitatilor de invatamant din cele 12 gradinite beneficiare au fost variate si au raspuns nevoii locale ¬ de la renovarea si mobilarea unei sali deja existente dar initial nefunctionale, cu mobilier adecvat varstei, pana la reabilitarea sobelor din gradinite, oferirea gustarii zilnice sau construirea primului loc de joaca pentru copiii din comunitate.Mai multe detalii despre rezultatele proiectului-pilotputeti citi aici Legea 248/2015 incurajeaza familiile care traiesc sub limita saraciei sa isi inscrie copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 5 ani la gradinita - oferind tichete sociale pentru gradinita (in valoare de 50 lei/ luna) daca isi aduc zilnic copiii la gradinita. Accesul la educatie timpurie s-a dovedit a avea un impact pozitiv asupra rezultatelor scolare de mai tarziu - legea reprezentand un element important al strategiei Romaniei de a-si indeplini obiectivele cu privire la reducerea abandonului scolar, ce si-a dovedit deja impactul, prin cresterea numarului de copii saraci inscrisi la gradinita precum si a numarului celor care au frecventa zilnica.Pentru informatii suplimentare: Larisa Dumitru, telefon: 0728 778 821, e-mail: larisa.dumitru@ovid.ro.Misiunea Asociatiei OvidiuRo este ca fiecare copil sarac sa beneficieze de educatie timpurie de CALITATE si sa devina, astfel, un membru activ al societatii romanesti.Eficacitatea programului-pilot Fiecare Copil in Gradinita a determinat Parlamentul Romaniei sa transforme mecanismul central al acestuia in program national, in vigoare incepand cu februarie 2016.Ca Agentie pentru Educatie Timpurie, OvidiuRo mobilizeaza resurse publice si private pentru a asigura educatie prescolara de calitate pentru cei mai saraci copii din Romania. Focusul OvidiuRo este sa ofere materiale educationale de cea mai buna calitate, sa formeze profesorii pentru a valorifica aceste resurse si sa ajute comunitatile defavorizate sa formeze noi grupe de gradinita pentru ca niciun copil de varsta prescolara sa nu fie respins din cauza "lipsei de spatiu".In 2017, prin dezvoltarea de Centre pentru Educatie de Calitate si Literatie in zone defavorizate, OvidiuRo a sprijinit gradinitele din mediul rural sa le ofere copiilor acces la un vocabular divers si la lumea fascinanta a cartilor de fictiune si non-fictiune. Anul trecut, OvidiuRo a instruit 700 de profesori din invatamantul prescolar, focusul sesiunilor de formare fiind metodele de invatare centrate pe copil si cele pentru dezvoltarea literatiei.OvidiuRo isi propune ca in 2018 sa formeze 1000 de profesori din medii defavorizate, sa dezvolte Centre pentru literatie in gradinitele rurale si sa distribuie minim 15.000 de carti pentru acasa copiilor din cele mai sarace comunitati rurale din tara.NN (www.nn.ro) este prima companie internationala de asigurari de viata care a intrat pe piata romaneasca, in ianuarie 1997. Prin activitatea sa, respectiv prin produsele si serviciile pe care le ofera pe piata din Romania, NN pune oamenii pe primul loc si isi propune sa ii ajute in demersurile lor de a-si asigura un viitor mai bun, contribuind totodata la dezvoltarea sustenabila a economiei romanesti si a societatii in ansamblu. Din anul 2011, NN sustine initiative ample, dezvoltate de ONG-uril locale, care fac o diferenta reala in comunitatile defavorizate.