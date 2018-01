webPR ​Invatamantul din Elvetia - unul dintre cele mai exclusiviste din lume. Cum poate fi experimentat pe bani mai putini

Elvetia are un sistem de invatamant descentralizat, autonom, si exista trei tipuri de scoli: private, scoli de zi/stat si scoli internat. In functie de cantonul in care se afla o scoala, se poate preda in germana, franceza, italiana sau retoromana. Copiii incep scoala de la 6 ani, iar treapta obligatorie cuprinde doua cicluri, invatamantul primar si secundar inferior. In trecerea de la o etapa la alta conteaza nu doar rezultatele pe care le au elevii, ci si recomandarile profesorilor.Dupa aceste doua etape, urmeaza liceul. Sa ai bacalaureatul luat in Elvetia este una dintre cele mai bune carti de vizita cand bati la usa unei universitati de prestigiu de oriunde in lume. La liceu procesul de admitere este unul foarte dificil, dar si mai dificila este ducerea lui la bun sfarsit. Programa scolara este foarte complexa, iar limbile straine, latina si matematica superioara sunt materii obligatorii pentru absolvire. Exista diferite tipuri de bacalaureat, toate avand insa cinci materii obligatorii. Invatamantul preuniversitar dureaza in total 12/13 ani, iar costurile pe care trebuie sa le plateasca familia pentru ca un copil sa poata invata la o scoala privata, de exemplu, pornesc de la 52.000 CHF pe an. In topul celor mai scumpe 10 scoli din tara cantoanelor, valoarea taxei scolare pe un an de zile variaza intre 70.000 CHF si 108.900 CHF. Desigur, toate acestea inseamna acces intr-o scoala cu cele mai moderne dotari, cazare in conditii de lux, posibilitatea de a practica tot felul de sporturi (schi, patinaj, echitatie, shi nautic, inot etc.), activitati artistice (muzica, teatru, pictura, design etc.). Unele scoli dispun chiar de barci private, terenuri de echitatie si alte "exclusivisme" de acest fel. Totodata, majoritatea scolilor si universitatilor din Elvetia sunt in renumitele statiuni montane precum Villars Sur Ollon, Saint Moritz, Leysin, Chesieres-Villars.La nivel de studii universitare, 80% din totalul numarului de studenti care isi fac studiile universitare pe teritoriul acestei tari, sunt veniti din strainatate. In acest sens, Elvetia se afla pe locul doi in lume ca proportie de studenti straini integrati in sistemul de invatamant (ca o comparatie, in Marea Britanie, care e pe locul al doilea ca numar de studenti straini, proportia acestora in totalul studentilor este de doar 20%).De exemplu la Swiss Education Group (grup educational dedicat educatiei academice pentru industria ospitalitatii) studentii sunt de peste 60 de nationalitati diferite. Aici taxa pentru un an de studiu ajunge la 50.000 CHF. Dar asta inseamna, pe langa invatamantul de calitate la una dintre universitatile cu cel mai bun prestigiu in domeniu, cazare in conditii de lux, masa asigurata pe toata durata studiilor, uniforme, gadget-uri pentru studiu, in ultimul rand, stagii de practica la cele mai importante lanturi hoteliere din lume si conexiuni cu industria cum rar intalnesti in alte tari.Cu toate acestea, exista posibilitatea de a experimenta sistemul de invatamant din Elvetia si la costuri mai accesibile: taberele educationale organizate de institutiile de invatamant de acolo.In perioada 22-26 ianuarie consultantul educational IntegralEdu organizeaza a III-a editie Swiss Week, ocazie cu care cei interesati de taberele educationale din Elvetia le pot accesa cu o reducere de 20%.Sunt tabere orgnizate de institutii de invatamant de elita, unde copiii nu doar ca au posibilitatea de a experimenta sistemul de invatamant din tara gazda, ci isi pot creste sansele de a trece cu brio procesul de admitere la o universitate internationala de oriunde din lume.In Elvetia, copiii invata in astfel de EduTabere arhitectura si design, productie de film, pictura, arta culinara, secretele industriei ospitalitatii si organizarii de evenimente etc. De asemenea, au posibilitatea de a practica sporturi dintre cele mai diverse, de la cele care implica muntele, pana la sporturile acvatice. In Elvetia, copiii invata in astfel de EduTabere arhitectura si design, productie de film, pictura, arta culinara, secretele industriei ospitalitatii si organizarii de evenimente etc. De asemenea, au posibilitatea de a practica sporturi dintre cele mai diverse, de la cele care implica muntele, pana la sporturile acvatice. Printre excursiile inedite pe care le fac se numara vizitele la fabrica de ciocolata, la fabrica de branzeturi, la muzee si parcuri de distractie, la minele de sare si in alte locuri interesante din tara cantoanelor.Aici copiii au posibilitatea sa studieze si implicit sa exerseze limbile engleza, franceza, germana si italiana, in functie de tabara aleasa. In randul destinatiilor de EduTabere spre care au mers cei mai multi copiii romani in ultimii ani, Elvetia se afla in top cinci destinatii, potrivit datelor IntegralEdu. - centru educational de tabere de limbi straine sau aventura in Elvetia. Tabere organizate la Altitude (3-5, 6-14, 15+ani) pot fi cu accent pe studiul limbilor straine, aventura sau Marmots Day camp pentru cei mai mici. Programul activitatilor organizate include seara tinerelor talente, patinaj, volei, bowling, cautare de comori, inot, karting, drumetii montane, orientare in natura, mers pe sarma, petrecerea unei nopti intr-o cabana montana, jocuri de echipa etc. Programul activitatilor organizate include seara tinerelor talente, patinaj, volei, bowling, cautare de comori, inot, karting, drumetii montane, orientare in natura, mers pe sarma, petrecerea unei nopti intr-o cabana montana, jocuri de echipa etc.- top centru de limbi straine, cu peste 20 de ani experienta internationala. Taberele organizate de Alpadia - Ascona (13 - 17 ani), Laysin (8 - 17 ani), Engelberg (10 - 17 ani) si Montreux (13 - 17 ani) combina studiul mai multor limbi straine, cu sport, activitati recreative si calatorii. Cursurile generale sunt de regula de 20 de ore pe saptamana, iar cele intensive de 25 de ore, sporturile sunt dintre cele mai variate, in functie de locatia aleasa pentru tabara, iar excursiile includ destinatii precum castelele din Bellinzona, muntele Tamaro, parcul acvatic Splashspa, fabrica de ciocolata, fabrica de branzeturi si multe altele.este membra a Asociatiei elvetiene a scolilor particulare si acreditata de "New England Association of Schools and Colleges" si de "European Council of International Schools¬, in cadrul scolii invatand elevi din peste 40 de tari. Tabara organizata la Tabara la Brillantmont, Lausanne (10-17 ani) cuprind studiul limbilor straine si activitati precum: tenis, baschet, frisbee, trambulina, zumba, volei, hochei in sala, windsurfing si multe altele.- scoala internationala premium. Pe timpul verii, College du Leman organizeaza tabere educationale pentru tineri intre 8 - 18 ani. Cursantii pot alege dintre urmatoarele discipline: limba engleza, limba franceza, Stiinte politice, CSI Laboratory, Robotica, Future Leaders, Programare, Tehnologii, Picasso, Olimpiada, Liga Campionilor, Trupa rock, NBAction, Teatru, Dans. Una dintre materii se studiaza dimineata, iar o alta (poate fi aceeasi), dupa-amiaza. Module suplimentare: tenis, golf, sporturi acvatice, echitatie, alpinism, muzica.- unul din cele mai renumite grupuri de universitati din lume, specializate pe hospitality, culinary arts si international business. Taberele organizate de SEG se desfasoara la Hotel Institute Montreux (16 - 20 ani) si la Leysin Belvedere Hotel (12 - 18 ani), campusuri ale universitatilor din grup. Cursurile cuprind studiul limbilor straine (engleza, franceza sau germana), introducere in industria hoteliera, arta culinara, excursii, vizite la renumita fabrica de ciocolata si multe alte activitati educationale si de relaxare.cea mai veche scoala americana privata. Fondata in anul 1956, scoala se mandreste in prezent cu performantele excelente ale elevilor, cu mediul prietenos, diversitatea si unitatea sa. Aici invata elevi din peste 42 de nationalitati. Taberele organizate la TASIS, Le chateau des Enfants (4,5 - 6, 7 - 10 ani) si Lugano (11 - 13, 14 - 18 ani) ii pot initia pe copii in arta culinara, fiind asistati de chefi internationali celebri. Acestia vor invata ce inseamna bucataria italiana de top, de la cumpararea materiilor prime din piata, pana la prepararea si servirea diverselor feluri de mancare. Tot la TASIS se vor putea accesa si cursuri de fashion, film sau arhitectura.