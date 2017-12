Castigatori - Bursa de cititor Nemira

Articol webpr

"Se stinge lumina. Ma trezesc. Pot vedea acum intregul oras, intreaga tara, intreaga lume. Si maresc: centrul orasului. Liniste. Liniste pretutindeni, dar totusi oameni. Oameni cu minti diferite, inaccesibile. Oameni ale caror ganduri nu le pot citi. De ce? Incerc sa aflu secretul asa ca maresc: vad printr-o fereastra un om. Citeste. Si ma luminez: sunt in alta lume, o lume in care se pare ca oamenilor le place sa citeasca. Din ce in ce mai mult.""Cartile sunt pentru mine un rezervor de vise. Un leac. O oglindire cosmica a intamplarilor nascute din cuvinte magice, care detin puterea de a transforma lucrurile. Sunt aidoma unor simboluri universale care trebuie pastrate, ingrijite si mai ales citite. O carte necitita este aidoma unei oaze in desert. Pare lipsita de viata dar daca ne aplecam cu atentie asupra ei, vom gasi apa si nu orice fel de apa ci izvorul a tot ceea ce face din noi fiinte inzestrate cu gandire.""Cat timp o carte se gaseste pe muchia gandurilor mele, ea ma reface, ma transforma in ceva mai frumos si mai pur, isi frange in nestiinta din sufletul cuvintelor ei pentru a-mi reda mie un alt suflet, metamorfozat intr-o bogatie de simtiri. Nu poti fi acelasi dupa citirea unei carti decat daca nu i-ai permis si ei sa te "citeasca": un cerc purificator prin care trecem la nesfarsit, pagina cu pagina si carte cu carte, de care devenim iremediabil dependenti.""Rolul cel mai important al cartilor (si puterea lor cea mai de seama) consta in orizonturile pe care acestea le deschid. Nu conteaza ca in discutie se afla un roman stiintifico-fantastic, o nuvela istorica realista sau o biografie. In cele din urma, toate cartile ilustreaza realitati diferite de experienta cotidiana a lectorului, un univers nou privit prin ochii unei alte persoane.""Oscar Wilde a spus candva ca ,,Ceea ce citesti cand nu esti obligat, va determina ceea ce vei fi atunci cand nu vei mai avea ce-i face". Desi acest citat restrange sfera consideratiei cititorului catre un singur individ, consider ca putem generaliza ideea de ,,culegi ceea ce semeni" de pe urma cartilor pentru intreaga umanitate. In definitiv, daca pot exercita o influenta puternica asupra noastra, sunt cartile factorul cheie in schimbarea semnificativa a curriculum vitae-ului planetei noastre? ".Statutul de bursier aduce fiecarui beneficiar carti publicate de Editura Nemira pentru tot restul vietii - titluri din colectiile Nautilus, Young Adult, Babel, Yorick, Istoria, Suspans, Cuaternar, Vorpal.este un proiect concurs, care raspunde nevoii sociale de a educa prin lectura, de a promova cultura scrisa si obisnuinta de a citi de placere.Consumul de cultura scrisa in randul copiilor, tinerilor si apoi adultilor este esential pentru a forma persoane care inteleg spiritul diversitatii vietii, societatii si artei.Prima editie a proiectului Bursa de cititor Nemira a avut loc in perioada 1 noiembrie-12 decembrie, iar pentru inscrierea in concurs, participantii au trimis un eseu cu tema: Cum pot schimba cartile lumea?Au fost centralizate 246 de aplicatii, dintre care 217 au respectat toate prevederile prezentului regulament.Jurizarea a fost facuta de reprezentanti ai editurii Nemira.Prin Bursele de cititor Nemira ne dorim sa sprijinim acei tineri care sunt pasionati de literatura si in acelasi timp sa incurajam cat mai multi adolescenti sa citeasca de placere. Pentru ca noi credem ca lectura si educatia sunt intotdeauna primii pasi catre o lume mai buna. Ana Nicolau, Director general Nemira