webPR Al noualea Congres International de Zoologie al Muzeului "Grigore Antipa"

Dr. Margarita G. PONOMARENKO, Leading Scientific Researcher at the Federal Scientific Research Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, FEB of RAS and the Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia;

Dr. Oana MOLDOVAN, Senior Researcher at the Cluj-Napoca Branch of the ¬Emil Racovita¬ Institute of Speleology, Romanian Academy, Romania;

Prof. Dr. Johan Michaux, Professor and Research Director at the Department of Life Sciences, University of Liege, Belgium;

Prof. Dr. Eduardo Roldan, National Museum of Natural Sciences, CSIC, in Madrid, Spain;

Dr. Frank E. Zachos, Head of the Mammal Collection at the Natural History Museum in Vienna, Austria;

Dr. Stylianos Simaiakis, Researcher at the Natural History Museum of Crete, University of Crete, Irakleio, Grece;

Dr. Dragan Chobanov, Associate Professor at the Institute of Biodiversity and Ecosystem Research of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria;

Prof. Dr. Dan Cogalniceanu, Professor at the Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Ovidius University, Constanta and Correspondent Member of the Romanian Academy, Romania;

Dr. Luis Ovidiu Popa, General Manager of the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, Bucharest, Romania;

General Manager of the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, Bucharest, Romania; Dr. Dumitru Murariu, General Manager of the Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy and Correspondent Member of the Romanian Academy, Bucharest, Romania.

Aflat la a 9-a editie, CZGA aduce in atentia specialistilor lucrari cu specific zoologic din urmatoarele arii tematice: taxonomie, faunistica, zoogeografie, filogenie, evolutie si sistematica, paleontologie, ecologie, specii invazive, parazitismul in regnul animal, conservarea biodiversitatii precum si cercetarea si valorificarea patrimoniului muzeal de stiintele naturii.In cele trei zile ale Congresului vor fi sustinute 37 de comunicari orale si vor fi prezentate 75 postere grupate in 8 sectiuni. Numarul participantilor la acest important eveniment se ridica la peste 120 de persoane, directori de muzee, profesori universitari, cercetatori stiintifici si muzeografi din 16 tari.Dintre invitatii speciali ai Congresului care vor prezenta cele mai noi descoperiri din domeniul zoologiei putem aminti urmatorii specialisti de renume international:Detalii pe: www.czga.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": https://www.facebook.com/muzeulantipa