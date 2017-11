​webPR Ce inseamna sa studiezi in domeniul ospitalitatii in Elvetia: interviu cu reprezentantii Swiss Education Group

Sunt oameni cu viziune globala. Multi dintre studentii nostri au calatorit mult si au stat in hoteluri, au zburat cu numeroase linii aeriene si inteleg turismul si ospitalitatea. Ei sunt aici pentru ca le place atmosfera turismului international si pentru ca-si doresc sa-i faca pe oameni sa se simta confortabil. In cazul multora dintre studentii nostri, parintii sau intreaga familie lucreaza in industria ospitalitatii si ei doresc sa continue traditia de familie.http://bit.ly/2yQHP63Filosofia mea personala este ca poti sa inveti ceva la nivel academic, dar trebuie sa si practici ceea ce inveti pentru a atinge perfectiunea si a intelege cu adevarat cum functioneaza lucrurile. Facem multa teorie in cadrul cursurilor, dar intotdeauna includem si o componenta practica. Un exemplu este cursul nostru de housekeeping. Nu ne asteptam ca studentii nostri sa devina housekeepers, dar e bine sa fi facut curatenie intr-o camera pentru a intelege ce inseamna asta. Asta te invata despre managementul serviciilor si despre procesul de definire a camerelor. Suna foarte simplu, dar chiar si tipul de sapun poate defini hotelul. Daca sapunul vine de la producatori locali, atunci hotelul se incadreaza in mediul local, facandu-l sustenabil etc., asa ca, mergem la un producator de sapun din apropiere si facem propriul nostru sapun impreuna cu studentii. Invatam cu studentii despre aranjamentele florale. Din nou, nu ne asteptam ca ei sa faca aranjamente florale pe viitor, dar, ca student, intelegi ca acest lucru creeaza un ambalaj, un pachet si apoi este usor sa implementezi acest lucru in cariera ta.Avem 61 de nationalitati diferite in cadrul campusului, avem studenti care invata despre industria hoteliera si turism si studenti care studiaza gastronomia. Acestea doua merg impreuna. S-ar putea ca al tau coleg de camera sa-si doreasca sa devina bucatar sau sa lucreze in domeniul organizarii de evenimente, asa ca poti sa-ti faci aici o multime de relatii pentru viitor. Apoi, avem, desigur, niste dotari fantastice, iar munca facuta in clasa ii aduce pe toti impreuna. In plus, si in afara salii de clasa oferim un excelent mediu de invatare. Masterclass-urile noastre, activitatile de weekend, sunt foarte folositoare ca experiente.Cu multa grija si incurajare, cu multa rabdare si, de asemenea, cu atentie personalizata pentru fiecare student in procesul de invatare. Daca ceva nu merge bine pentru un student intr-un fel sau altul, ne straduim sa gasim o modalitate prin care sa facem lucrurile sa mearga. Profesorii nostri sunt incurajati sa-si dea seama atunci cand ceva nu merge bine si sunt imputerniciti sa caute diferite solutii.As spune ca cel mai bun lucru in acest sens este istoria ospitalitatii din Elvetia, acel "savoir faire" si recunoasterea ospitalitatii elvetiene. Este important sa inveti cum sa faci lucrurile asa cum trebuie/ in mod corespunzator. Elvetia este locul cel mai potrivit pentru asta si cred ca oamenii vin aici si pentru acele Standarde de Calitate Elvetiana.Atunci cand termina studiile, unii dintre studentii nostri raman in Elvetia pentru oportunitatile de angajare pe care le gasesc aici, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care vin. Toti studentii termina facultatea cu doua stagii de practica facute, unele dintre ele in afara Elvetiei, si asta este o experienta valoroasa in CV. Fie ca ramai in Elvetia sau alegi o cariera internationala dupa ce ai absolvit, aceste oportunitati, avand si o diploma de studii din Elvetia, precum si experienta profesionala dobandita, sunt absolut excelente.De asemenea, stilul de viata de aici este fabulos. Exista o multime de lucruri pe care le poti face in Elvetia, iar in weekend esti la o ora distanta, cu avionul, cu trenul sau masina, de cele mai multe orase europene, acesta fiind cu adevarat centrul Europei.Universitatile noastre sunt foarte puternice din punct de vedere academic, dar, de asemenea, sunt si foarte bine orientate din punct de vedere practic. Toti studentii care invata la scolile noastre beneficiaza de un mediu foarte apropiat de mediul de business de astazi. Aici isi petrec timpul lucrand si observand partea practica a unui business, in timpul studiilor. De asemenea, studentii trebuie sa faca doua stagii de practica oriunde in lume, la unul dintre partenerii nostri din industrie. SEG este partenera cu peste 150 dintre cele mai de succes afaceri din lume, care le ofera studentilor nostri experiente profesionale unice si le deschid oportunitati care le contureaza cu adevarat viitorul.Inca din prima zi ei au acces la reteaua noastra globala de alumni si la departamentul nostru de orientare in cariera. De la pregatirea CV-ului pana la interviul propriu-zis, ne asiguram ca studentii nostri sunt pe deplin pregatiti, aceste practici fiind integrate in curricula de baza. Fiecare student are, de asemenea, acces la International Recruitment Forum, eveniment bianual dedicat exclusiv studentilor SEG. Cu peste 100 de companii participante, in cadrul evenimentului studentii pot interactiona si discuta cu liderii din industrie inca din timpul studiilor.Foarte important este si sprijinul pe care il au toti absolventii SEG pe tot parcursul vietii, avand acces permanent la toate evenimentele si platformele noastre dedicate carierei, pe tot parcursul dezvoltarii lor profesionale, si au acces la companiile partenere SEG, precum: Marriott Group, Walt Disney, UBS Bank, Hublot, Accor Hotels, Four Seasons, Emirates Airlines, Booking.com si multi altii.Un aspect fundamental al studiilor la Swiss Education Group este combinatia dintre cunostintele teoretice de cel mai inalt nivel, de care are nevoie un lider de maine si experienta practica. La scolile noastre ne concentram in mod deosebit ca studentii sa aiba parte atat de cursuri pentru formarea abilitatilor de relationare, cat si pentru formarea abilitatilor practice. De asemenea, o cheie pentru un absolvent de succes vine si din experientele practice pe care le primeste in viata reala, cum am mentionat si mai devreme, toti studentii trebuie sa faca doua internship-uri de-a lungul studiilor. De obicei studentii nostri aleg Elvetia pentru primul lor internship, pentru a-si imbunatati cunostintele de limba straina, precum si pentru a experienta profesionala elvetiana, in timp ce destinatiile precum Dubai, Asia, America de Nord, Caraibe si Europa sunt destul de populare pentru al doilea internship al lor.Studentii sunt pregatiti si indrumati inca din prima lor zi in campus. Ii pregatim permanent pentru a se descurca oricand cu succes la un interviu, si sa stie sa-si articuleze gandurile, visurile, calitatile si aspiratiile in fata potentialului angajator. SEG organizeaza de doua ori pe an cel mai mare eveniment dedicat carierei din Elvetia, unde gazduim peste 100 de companii si unde peste 4 mii de studenti dau interviuri cu angajatorii la care viseaza, aplicand fie pentru practica, fie pentru un job. Obtinerea celor mai bune job-uri si drumul profesional al studentilor si absolvetilor nostri sunt cele mai importante pentru noi, iar rezultatele arata ca suntem pe drumul cel bun. Majoritatea studentilor de la institutiile noastre au oferte de munca inca din ziua absolvirii, 80% dintre absolventi ajung in functii de management, sunt directori sau isi deschid propria afacere in termen de 5 ani de la absolvire, iar 90% dintre ei lucreaza pentru primele 100 cele mai bine cotate companii din domeniul ospitalitatii la nivel mondial.SEG crede in oportunitatile egale pentru toti studentii care au o pasiune pentru ospitalitate si se straduieste sa ofere diverse burse si reduceri pentru studentii care nu au posibilitatea sa-si acopere toate costurile. Oferim burse de pana la 14 mii de franci elvetieni studentilor motivati, in urma sustinerii unor interviuri si pe baza scrisorii lor de motivatie. Toate institutiile/universitatile care fac parte din SEG, ofera reduceri de pana la 40% din taxa de scolarizare studentilor, in functie de data de incepe a cursurilor.Toti cei interesati de studii in domeniile Hotel Management, Hospitality, Business, Culinary Arts, pot participa la evenimentele organizate de IntegralEdu si Swiss Education Group,, la hotel Novotel, sau, la hotel Ramada Plaza. In cadrul acestor evenimente, tinerii si familiile pot afla toate detaliile despre programele de studiu, conditiile de admitere, modul de pregatire si oportunitatile de cariera dupa absolvire, pentru toate cele 5 universitati din grupul SEG. Detalii de inscriere si mai multe informatii puteti obtine de la consultantiisau pe