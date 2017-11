webPR Fenomenul studiilor in strainatate. Trecut si prezent

Cine sunt acesti tineri care, au plecat in strainatate, au avut parte de un invatamant de calitate si s-au intors in tara sa schimbe ceva, aplicand cele deprinse in Occident? Nu sunt altii decat marile personalitati despre care am invatat la orele de romana si de istorie in virtutea lucrurilor mari pe care le-au lasat in urma lor. Sa incepem cu prima jumatate a secolului al XVIII-lea, unde ne vom rezuma la doua exemple. Dintre umanistii din Tara Romaneasca poate numele cu cel mai mare rasunet la generatiile de azi il are domnitorul si carturarul Dimitrie Cantemir, absolvent al Academiei Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, filiala a Universitatii din Padova, Italia. La aceeasi universitate, in tara-mama de aceasta data, a fost scolit si stolnicul Constantin Cantacuzino, cu aplecare catre domeniile istoriei si geografiei.Mai tarziu, in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, reprezentantii Scolii Ardelene preiau ideile iluminismului german si, intorsi in Ardealul aflat sub ocupatie habsburgica, fac eforturi de emancipare politica si religioasa a romanilor transilvaneni de sub ocupatia Curtii de la Viena. Ii amintim aici pe Ioan Budai-Deleanu, Samuil Micu, Petru Maior si Gheorghe Sincai, care s-au intalnit in timpul studiilor facute la Viena, o parte dintre ei studiind, de asemenea, si la Roma.Ajunsi in prima parte a veacului al XIX-lea in mica noastra incursiune istorica, remarcam infiintarea primei societati studentesti a tinerilor romani plecati sa studieze in strainatate - la 2 decembrie 1845 este fondata Societatea studentilor romani de catre studentii romani plecati la Paris. Doi ani mai tarziu societatea avea 131 de studenti cotizanti. Amintim aici figuri ale generatiei pasoptiste: fratii Ion si Dumitru Bratianu, Dimitrie Bolintineanu, Mihail Kogalniceanu si Nicolae Balcescu etc. Acestia, dupa absolvirea studiilor lor peste hotare, revin in tara si pun bazele statului roman modern.Lista poate continua cu exponentii Junimii. Parintele miscarii, Titu Maiorescu, urmeaza cursurile Academiei Tereziene din Viena, luandu-si licenta in litere si filosofie la Sorbona, iar mai tarziu tot la Paris, pe cea in drept. Mihai Eminescu a fost student la Facultatea de Drept si Filosofie din Viena intre anii 1869 si 1872, iar in urmatorii doi ani, la Berlin. Exemplele pot continua, dar vom ramane la acestea doua.Marele istoric Nicolae Iorga, facand parte din generatia care a participat la Primul Razboi Mondial, dupa studiile elementare si gimnaziale din Botosani si dupa liceul si facultatea absolvite in din Iasi, merge sa-si continue studiile universitare la Paris, Berlin si Leipzig. Tot aici ii putem aduce ca exemple pe maresalul Alexandru Averescu cu studii la Torino, pe Ion I.C. Bratianu si Take Ionescu cu studii la Paris, pe Iuliu Maniu, cu studii la Budapesta si Viena etc.Precum am vazut, "destinatiile" de studiu ale generatiilor de romani din secolele apuse erau Franta, spatiul germanofon si Italia. Datele raportate astazi de catre consultantii educationali ne arata ca dupa un secol jumatate preferintele tinerilor nostri au detronat Franta, ridicand Marea Britanie pe primul loc in fruntea destinatiilor de studiu preferate. De asemenea, daca din vechile generatii tinerii plecau sa studieze departe de casa abia la universitate, astazi tot mai multi parinti isi trimit copiii sa se scoleasca in afara inca de la varste fragede, fie ca ii dau la scoli generale ori liceu, fie ca ii trimit sa experimenteze un alt sistem de invatamant intr-o scoala de vara.Nu este o comparatie deplasata, dar asa cum au facut inaintasii nostri odata, acesti tineri care se scolesc acum in afara, fie la licee, fie la universitati ar putea deveni un motor puternic pentru tara noastra in traseul inceput de pasoptisti in urma cu 170 de ani si anume de integrare totala si asimilare in spatiul occidental. Mai ales in contextul impasului socio-politic si economic in care ne aflam, tara noastra ar putea avea o sansa uriasa in acesti tineri care isi fac acum educatia in afara fie ca se intorc, fie ca raman acolo.Sistemul de invatamant din afara formeaza tinerii intr-o alta paradigma de raportare la lume si viata, concentrandu-se pe fiecare tanar in parte si pe potentialul sau de "a schimba lumea". Spre exemplu, unul dintre elementele care fac Marea Britanie atat de populara astazi pentru elevii si studentii internationali este interesul pe care insitutiile de invatamant britanice si-l dau in acest sens. Iar acest lucru inseamna nu doar afisarea unor anunturi pe internet si relatia intermediata de firmele care trimit elevi la studii acolo, ci efortul unor reprezentanti ai acelor insitutii de a-si vizita potentialii elevi si studenti la ei acasa.Si in acest an reprezentantii a trei institutii prestigioase de invatamant din Marea Britanie vor merge, la initiativa consultantului educational, in cinci orase din tara pentru a intra in contact direct cu parinti si elevi care sunt interesati de studiile in strainatate. Este vorba despre reprezentantii EduTaberelor Bucksmore Education si ai liceului d'Overbroeck's College, ambele facand parte din Oxford International Group si de reprezentantii Cardiff Sixth Form College care se vor intalni cu familiile din Romania in perioada 20-25 noiembrie in cadrulSeria de evenimente va debuta pe 20 noiembrie in Bucuresti (Sheraton Bucharest Hotel, sala Arizona) si va continua la Brasov, pe 21 noiembrie (Kronwell Brasov Hotel, sala Ceremonies III), la Cluj-Napoca pe 22 noiembrie (DoubleTree by Hilton Cluj - City Plaza, sala Beijing), Ramnicu Valcea, pe 23 noiembrie (Grand Hotel Sofianu, sala Dican) si se va incheia pe 25 noiembrie la Iasi (PALAS Iasi Congress Hall, sala Mozart). Toate evenimentele vor incepe la ora 17.30 si vor debuta cu prezentari facute de reprezentantii insititutiilor partipante, continuand cu discutii libere intre acestia si familiile prezente.De asemenea, in cadrul Top Education Tour va avea loc lansarea noilor cataloage pentru edutabere si licee de elita pentru 2018, unde cei interesati vor putea vedea care sunt cele mai populare si noi destinatii de studiu si cum pot obtine burse de studiu si reduceri la taberele de vara. Bursele pe care le pot obtine elevii in 2018 ar putea acoperi pana la 50% din cheltuielile pentru taxa de scolarizare, iar reducerile pentruvor ajunge pana la 5%.ofera de aproape 40 de ani programe de edutabere care cuprind cursuri de limba engleza, de pregatire academica si pregatesc copiii pentru admiterea la licee sau in univesitati de elita din Marea Britanie. Cursurile se desfasoara in grupe mici si sunt concepute dupa modelul universitatilor Oxford si Cambridge, fiind sustinute in mare parte de profesori de la cele doua universitati.este un liceu clasat pentru al saptelea an consecutiv in Top Private Co-educational Boarding School si Top Independent Sixth Form College datorita performantelor obtinute de elevi la examenele A-levels. Anul trecut, 99% dintre elevii acestui colegiu au obtinut notele A* - B, din care 93% sunt A* si A, iar 57% numai A*, care este nota maxima.este o adevarata rampa de lansare pentru elevi catre universitati britanice de prestigiu precum Oxford, Cambridge, Imperial College, LSE, UCL, Edinburgh etc. Colegiul a fost infiintat in 1978 in orasul universitar Oxford, iar in acest an si-a deschis portile si in centrul istoric al capitalei britanice.Colegiul are si un program de pregatire special conceput pentru cei care doresc sa-si continue studiile la universitatile Oxford sau Cambridge. Aproximativ 10% dintre absolventi sunt primiti anual la Oxford. Instruirea se face in grupuri de pana la 10 persoane, formate din elevi de nationalitati diferite.