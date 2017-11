PEOPLE OF ROMANIA se lanseaza la galeria Simeza

Articol webPR

Suntem gata sa va aratam cine sunt PEOPLE OF ROMANIA. Am pus cap la cap o prima echipa de fotografi, scriitori, antropologi si manageri culturali si am plecat cu ei intr-o calatorie de cunoastere. Impreuna am cules povesti despre oamenii care locuiesc in Valea Hartibaciului din judetul Sibiu, zona din centrul Romaniei, aleasa simbolic pentru prima noastra documentare. Povestile oamenilor de aici reflecta specificul influentei istorice si multiculturale din zona, dar totodata oglindesc si greutatile traiului izolat din Romania rurala.PEOPLE OF ROMANIA este un proiect ambitios care isi propune o incursiune artistica, subiectiva si sensibila, asupra povestilor de viata ale romanilor din zilele noastre. La 100 de ani de la MAREA UNIRE promovarea diversitatii face parte integranta din obiectivele proiectului nostru. Ne propunem sa cercetam povestile tuturor romanilor, indiferent de gen, varsta, etnie, de locul de rezidenta sau de statutul social. Strangem povesti exprimate prin fotografie, istorisiri orale, marturii scrise si videoclipuri scurte.Vlad Petri, regizorul filmului "Bucuresti, unde esti?", despre rezidenta de pe Valea Hartibaciului:"Mi-a placut mai ales , faptul ca in fiecare zi plecam la drum fara sa stim pe cine intalnim, fotografiem, cu cine stam la o poveste, la un pahar de vin, sau in ce curte sau casa o sa petrecem cateva ore. Am fost la o stana, am vazut prepararea casului, ne-am urcat in bisericile sasesti de unde am vazut imprejurimile, am vizitat un targ de cai si am asistat la tranzactionarea cailor si porcilor, am auzit povesti despre viata de la noi si despre cum se castiga pe-afara, am vorbit despre acum, dar si despre perioada lu ` impuscatu`, am primit slana si cas si tuica... Mi-au placut drumurile prin padure, cerul cu nori de furtuna, serile cu prelucrari de fotografii sau cele de langa focul de tabara si dormitul sub cerul liber."Mai mult decat un proiect cu valoare artistica, PEOPLE OF ROMANIA isi propune sa dezvaluie in primul rand povestea necunoscutului de langa noi, alaturi de care ne impartim viata de zi cu zi. Suntem o comunitate online deschisa atat profesionistilor catsi tinerilor talentati si pasionati de fotografie, film, scris si explorari antropologice care pornesc in cautarea acelor experiente si emotii care ne aduc mai aproape unii de altii.TATAIA capteaza si expune mentalul colectiv, documentand istoria actuala. TATAIA iti contamineaza imaginatia creativa. Este un producator de continut cultural trans- disciplinar care populeaza scena de arta contemporana cu artisti, lucrari si idei pe carele arata in premiera. TATAIA este un conglomerat de viziuni subiective despre cultura romaneasca, despre oameni si viata din Romania, sa-i zicem folclor romanesc contemporan (mainly).Producem si promovam proiecte artistice cu stranse si evidente legaturi cu Romania si lumea in care traim. Suntem pentru experiment si inovatie in arta, si credem in educarea publicului prin cultura.08.11.2017, ora 18:0008-19.11.2017Galeria Simeza, Bucuresti, B-dul Gheorghe Magheru nr.20Administratia Fondului Cultural NationalActive Watch, Noeland, Art Safari, Uniunea Artistilor Plastici, Galeria SimezaRadio Romania Cultural, Radio Guerrilla, Observator Cultural, Hotnews, webPR, Agerpres, Romania Libera, OOPS Media, Libertatea, Scena9, Vice, Modernism, Feeder, IQAds, Igloo, Noizz, Epoch Times, Romania Pozitiva, Zeppelin, Unica, The Institute, Smark, Veioza Arte, 24-FUN, Think Outside the Box, Senso TVProiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitea beneficiarului finantarii.