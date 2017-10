Evenimentul caritabil "Balul Bucuriei" sustine copiii cu autism din centrele ATCA

Articol webPR

Balul Bucuriei are scopul de a strange fondurile necesare terapiei de recuperare neuro-psihica a 139 de copii din centrele de terapie ATCA din Bucuresti, pentru anul 2018. La eveniment vor fi prezente personalitati din mediul de afaceri, diplomatic, cultura, arta, sport si divertisment.Oricine isi doreste sa petreaca o seara eleganta, intr-o atmosfera de poveste, si sa sustina, in egala masura, o cauza caritabila, poate achizitiona un bilet de intrare a carui valoare este de 200 lei. Fiecare bilet cumparat asigura doua zile de terapie pentru un copil cu autism. Mai multe detalii despre inscrieri sunt disponibile aici http://atca.ro/balul-bucuriei-editia-2/ sau aici . - http://bit.ly/2yu3wMw Programul evenimentului va cuprinde unBalul Bucuriei va continua cu- invitatii vor putea achizitiona prin licitatie obiectele donate cu generozitate de galeria de arta Artmark, atelierul Wagner Arte, Bookletta, actrita Dorina Lazar, istoricul Georgeta Filitti, pictorul Nicolae Blei, pictorita Ana Nicolau, dirijorul Tiberiu Soare, jucatorul de fotbal Ciprian Marica, echipa nationala de fotbal si alti reprezentanti emblematici ai sportului romanesc.Amfitrionii evenimentului vor fi, remarcabila sustinatoare a cauzelor sociale, si actorul, indragitul actor al Teatrului National Bucuresti.Fondurile stranse in cadrul Balului Bucuriei prin intermediul licitatiei, biletelor de participare, donatiilor si sponsorizarilor vor asigura continuarea programelor de terapie recuperatorie in anul 2018, pentru cei 139 de copii. Balul Bucuriei ofera sansa unei vieti mai bune pentru fiecare copil cu autism din centrele ATCA.In urma primei editii a Balului Bucuriei, care a avut loc in 2016, au fost stranse fonduri in valoare de 40.000 de lei, suma fiind folosita in cursul acestui an pentru a sustine recuperarea copiilor cu autism cazuri sociale din centrele ATCA si pentru achizitionarea de licente pentru testele clinice ADOS (instrument esential de diagnostic pentru autism).Infiintata in 2008, ATCA - Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata a devenit un standard profesional prin rezultatele remarcabile in programele de interventie pentru copiii cu tulburari comportamentale si din spectrul autist si s-a specializat in domeniul de formare a terapeutilor ABA (Applied Behavior Analysis) din Romania. MISIUNEA ATCA este de a sprijini prin terapie specializata (1:1) recuperarea copiilor care sufera de tulburari comportamentale de nivel mediu (ADHD si ADD) sau sever (Autism) si de a oferi cursuri de formare, metodologii si instrumente actuale, dovedite stiintific ca fiind cele mai eficiente in indrumarea si managementul tulburarilor de comportament. Cursurile de formare se adreseaza tuturor celor implicati in dezvoltarea copiilor atipici: parinti, profesori, educatori si terapeuti.