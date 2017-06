webPR: Universitatile din strainatate anunta deschiderea sesiunii de admitere in 15 minute. In patru orase din Romania responsabilii de admitere din strainatate vin sa faca interviuri cu elevii romani, imediat dupa Bacalaureat

15 universitati din Marea Britanie si una din Olanda sunt deschise anul acesta sa primeasca studenti pe ultima suta de metri, adica pe cei care nu au apucat sa ia o decizie legata de studiile universitare sau care vor sa-si schimbe optiunile initiale. Tinerii pot aplica pentru programe de licenta, master, MBA sau pentru programe de “foundation” daca au nevoie de an pregatitor pentru studiile universitare clasice sau au note mai mici la Bacalaureat. “Programele pregatitoare sau foundation, prin prisma faptului ca predarea se desfasoara in clase mici, cu mai putini studenti, mai multe ore de contact direct cu profesorii si suport suplimentar pentru cunoasterea limbii engleze, ofera garantia progresiei in anul 1 universitar. In aceasta perioada se vor familiariza cu materiile de studiu, mediul si limba.Dupa efectuarea acestui an pregatitor, studentii vor da un examen pentru a intra la programul clasic de studiu universitar. Pentru tinerii romani este imbucurator faptul ca a crescut numarul de universitati care vin in Romania pentru a face admiterea pe loc, la programele pe care le mai au disponibile. Anul trecut am avut 6 universitati prezente la noi, iar acum vor veni in Romania 16 universitati care vor face interviuri si vor da raspunsul pe loc privind admiterea. Important de stiut este ca tinerii trebuie sa fi sustinut cu succes Bacalaureatul si sa aiba un atestat de engleza B2 ”, explica Ana Maria Papp, Manager Departament Universitati, IntegralEdu Ultima sesiune unde tinerii din Romania pot fi admisi pentru studii in strainatate cuprinde o oferta variata de programe, de la Computers, Networking and Communications Technology, Business and Finance, Fine arts, Architecture, Film, Radio and TV Studies, Tourism Management, la Oil and Gas Management si multe altele.Reprezentantii celor 16 universitati vor fi prezenti laUniversitatile care vor sustine anul acesta in Romania procesul de admitere in 15 minute sunt: Canterbury Christ Church University, Coventry University, Keele University, Lancaster University, Middlesex University, London Brunel International College, Plymouth University International College (parte a NAVITAS) si Plymouth University, Northampton University, SAE Creative Media Institute, Sheffield Hallam University, Swansea University, University of Essex, University of Sunderland, York St. John University din Marea Britanie si HZ University of Applied Sciences din Olanda.Cea mai mare parte dintre universitatile participante ofera burse de studiu, ridicandu-se pana la 3000 de lire pe an. Totodata, tinerii care doresc sa aplice pentru imprumut studentesc pentru programul de licenta sau master pe care l-au ales, pot aplica pentru imprumuturile oferite de Guvernul Britanic, cu valori de pana la 9.250 de lire pentru programele de licenta si 10.280 de lire pentru programele de master.Admiterea la un program de licenta, master, MBA sau chiar an pregatitor se poate face in maxim 15 minute in cadrul intalnirilor care au loc in perioada 11-14 iulie la Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi. In prealabil se contacteaza un consultant de la IntegralEdu, care te va ajuta cu pregatirea dosarului, iar de la intalnirea cu universitatea, tinerii vor pleca pe loc cu o decizie, daca sunt acceptati. “Sistemul de admitere in 15 minute se adreseaza si tinerilor care au aplicat deja la o universitate in strainatate, dar care nu sunt 100% convinsi ca au facut cea mai potrivita alegere. Astfel, ei mai au o sansa sa schimbe universitatea sau domeniul. In plus, acestia pot aplica si sustine interviuri la una sau la mai multe universitati participante”, precizeaza Ana Maria Papp.La aceasta sesiune de admitere pe loc pot avea acces si tinerii care nu pot ajunge intr-unul din cele patru orase. Acestia pot sustine interviurile prin Skype, dupa ce au urmat aceleasi proceduri de pregatire a dosarului de admitere, cu ajutorul consultantilor IntegralEdu.Mai multe detalii puteti gasi pe www.worlduniversities.ro .​