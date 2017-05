webPR: ​Se schimba preferintele in materie de tabere pentru copii. Parintii romani, din ce in ce mai interesati de tabere educationale in strainatate. Destinatii preferate: Portugalia si Marea Britanie

"Principalele motive pe care le invoca parintii si copiii care aleg sa-si petreaca o parte din vacanta mare intr-o tabara internationala este dorinta de a-si dezvolta cunostintele de limbi straine si de a intra in contact cu oameni din alte tari, cu moduri de viata si culturi diferite de ale noastre. La copiii cu varste mai mari insa, apare si nevoia de a-si descoperi afinitatile pentru un anumit domeniu educational si profesional spre care sa se orienteze si dorinta de a experimenta alte sisteme de invatamant”, declara Alexandra Piha, Manager Departament EduTabere, IntegralEdu.Copiii pot opta pentru tabere individuale sau tabere de grup, cele din urma prezentand avantajul de a fi optiunea cea mai economica in materie de tabere desfasurate in strainatate, participantii beneficiind de tarife speciale."Adesea parintii prefera sa-si trimita copiii in tabere de grup nu doar din motive financiare, ci si pentru confortul lor emotional. Grupul este insotit in permanenta de un adult din Romania care ii supravegheaza si asigura buna desfasurare a lucrurilor – locuieste in acelasi campus cu ei, participa la activitati si excursii, ii insoteste peste tot etc. In aceste tabere copiii intra in contact cu alti copii de varsta lor de nationalitati diferite, iar grupele de studiu se formeaza in functie de criteriul varstei si nivelul de cunoastere a limbii in care se desfasoara tabara. Pe durata activitatilor se incurajeaza folosirea limbii de studiu in conversatiile pe care le au copiii intre ei, pentru a deprinde folosirea acesteia in situatii cotidiene", a mai declarat Alexandra Piha.Pe langa activitatile de studiu, in cadrul acestor tabere participantii sunt implicati, la alegere, in activitati sportive, creative, recreative si merg in excursii, existand posibilitatea de a alege si alte excursii decat cele incluse in programul taberei.Incepand din anul 2016 in topul destinatiilor pentru taberele de grup au fost Marea Britanie si Portugalia, iar potrivit inscrierilor facute pana in acest moment de IntegralEdu, cele doua tari par a-si mentine pozitia."La capitolul tabere de grup din Marea Britanie si Portugalia, cei mai multi participanti au varstele cuprinse intre 9 si 18 ani. Marea Britanie este aleasa mai ales pentru prestigiul deosebit de care se bucura institutiile academice de acolo in randul romanilor, iar Portugalia este aleasa de cei care isi doresc sa experiementeze sistemul de invatamant britanic, dar vor ceva mai exotic, intr-o locatie insorita. Scoala este amplasata la malul oceanului, iar participantii practica sporturi acvatice specifice", declara Alexandra Piha.Criteriul de orientare in alegerea taberei, dincolo de costuri, nu este atat regiunea geografica in care este plasata tabara, cat afilierea ei la o insitutie de invatamant cu un nume bun. In acest sens, printre propunerile alese de clientii IntegralEdu in cele doua tari se numara tabara organizata la Southsea, in Marea Britanie, centru de limbi straine amplasat intr-una dintre filialele Universitatii Portmouth (orasul de origine al lui Charles Dickens) si tabara de limba engleza din Algarve, Portugalia, organizata la scoala Nobel International School Algarve.Tabara de grup organizata la Southsea, centru de limbi straine amplasat intr-una dintre filialele Universitatii Portsmouth, este un program destinat elevilor de gimnaziu si liceu, cu varste cuprinse intre 9 si 17 ani. Aceasta ofera saptamanal 20 de ore de limba engleza programate dimineata si dupa-amiaza.Cursantii sunt cazati in apartamente cu 6-8 camere, cu living si bucatarie la comun, insa fiecare isi are si camera sa individuala, iar o parte dintre ele au vedere spre mare.cursantii pot folosi terenurile de baschet, rugby, fotbal, tenis, precum si sala de sport. Seara sunt organizate activitati de relaxare si distractie, cum ar fi karaoke, discoteca, diferite jocuri, spectacole de moda etc.De asemenea, se organizeaza excursii de o zi in Londra, Brighton si Oxford. In fiecare saptamana sunt prevazute doua excursii de o jumatate de zi in Portsmouth, parcul national The New Forest, muzeul national automobilistic Beaulieu s.a. Optional si contra cost, elevii pot vizita palatul Buckingham, un parc de distractii, London Eye, muzeul Madame Tussauds, Globe Theatre, Tower of London.In acest an, copiii romani pot merge in tabara de la Southsea in perioada 2 - 6 iulie, iar costurile incep de la 1495 lire. Tabara din Algarve este organizata la Nobel International School Algarve, fondata la inceputul anilor ‘70 de catre un grup de localnici care si-au dorit sa creeze pentru copiii lor un mediu unde sa poata primi educatie de calitate. Astazi aceasta are un renume recunoscut la nivel international si anual, in taberele pe care le organizeaza, participa copii din 30 de tari din toata lumea.Cursantii sunt cazati in campusul scolii care cuprinde pe langa salile de clasa, laboratoare stiintifice, studiouri de arta, cabinete de muzica, sali de informatica, studio de design si tehnologii, biblioteca, bucatarie si sala de mese si centru medical.Si baza sportiva pe care o detine centrul de studii este excelent dotata cu: teren si sali de fotbal, terenuri de volei si baschet, terenuri de tenis, pista pentru atletism, sala de gimnastica, de karate, pista pentru patinaj de viteza, teren de badminton si bazin interior.Masa este in regim de „pensiune completa” – mic dejun, pranz , cina plus doua gustari. In timpul excursiilor se ofera pranzul la pachet, care include sandvisuri, fructe, desert, bautura. Pentru cursantii care urmeaza o anumita dieta se ofera meniu preferential.Gama larga de facilitati sportive ale centrului ofera posibilitatea de a practica numeroase sporturi: fotbal, patinaj de viteza, badminton, inot, tenis de masa, baschet, polo, volei, snooker etc. Activitatile extrascolare organizate includ program de discoteca, barbeque, karaoke, filme, spectacolul tinerelor talente, cautare de comori etc.In fiecare duminica se desfasoara excursii de o zi. Destinatiile posibile sunt Silves Castle, Water Park, Medieval Fair, Sea Life Park.Tabara include 20 ore de limba engleza pe saptamana, in cadrul carora au incluse cursuri despre Europa – teme legate de istorie, arta, culturile diferitelor popoare. La sosire, elevii sustin un test pentru determinarea nivelului lingvistic, iar accentul principal nu este pus pe gramatica, ci mai degraba pe consolidarea increderii in vorbirea limbii straine in situatii cotidiene, prin jocuri de rol, lucru in echipa, dramaturgie etc.Tabara se va desfasura in perioada 4 - 18 iulie. Costurile pornesc de la 1900 euro.Pe langa taberele din Marea Britanie si Portugalia, la mare cautare sunt si cele din Germania, Austria, Elvetia si Spania, existand sute de optiuni care combina studiul cu distractia si cu perfectionarea limbilor de circulatie internationala.Elevii pot ajunge in aceste tabere prin intermediul parintilor sau al profesorilor care doresc sa se inscrie impreuna cu elevii lor. Acestia pot intra in contact cu reprezentantii IntegralEdu vizitand cel mai apropiat birou al consultantului educational sau pe site-ul oficial IntegralEdu www.integraledu.ro.