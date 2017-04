​webPR: Ce inseama sa ai cariera adevarata intr-un hotel de 5 stele si cum poti ajunge maestru in industria ospitalitatii

"Elvetia este recunoscuta la nivel international ca fiind tara care exporta cei mai cautati profesionisti din industria ospitalitatii, fiind o adevarata rampa de lansare in acest sens, fie ca vorbim despre management hotelier, design hotelier sau arte culinare. Statisticile arata ca la nivel mondial exista peste 112 milioane de angajati in aceasta industrie si cu toate ca si din partea romanilor se observa o deschidere tot mai mare fata de studiile universitare din domeniu, pentru multi este inca neclar in ce anume constau aceste studii, ce pot face dupa finalizarea lor si cum pot sa ajunga la o universitate elvetiana. Pentru aceasta am organizat si in acest an o serie de trei evenimente unde vor fi invitati reprezentanti ai celui mai important concern educational universitar de hospitality din Elvetia, Swiss Education Group (SEG)”, declara Catalina Arhire, Consultant Senior IntegralEdu si reprezentant Swiss Education Group in Romania.In Bucuresti evenimentul este organizat de IntegralEdu in colaborare cu Radisson Blue Hotel si va fi o masa rotunda care va reuni tinerii romani cu reprezentanti ai universitatilor din cadrul Swiss Education Group si cu manageri de hotel ai lantului hotelier international. Participantii vor putea afla care sunt cerintele pentru cei care doresc sa lucreze in industria hoteliera, cum functioneaza si cu ce se ocupa diferite departamente din cadrul unui hotel, dar si ce abilitati trebuie sa-si dezvolte pentru a putea lucra in aceasta industrie.„Evenimentele vor avea loc in perioada 3-6 mai 2017 la Bucuresti, Galati si Iasi, iar printre invitati se va numara si Tarek Kouatly, manager regional in cadrul SEG, care va fi prezent la toatele cele trei evenimente si le va vorbi tinerilor despre oportunitatile de studiu si cele profesionale pe care le ofera concernul educational elvetian. La finalul intalnirii din Bucuresti, participantii vor putea sa faca un tur al hotelului Radisson Blu Bucuresti si cu aceasta ocazie vor putea vedea in detaliu ce presupune o cariera intr-un hotel de 5 stele”, declara Catalina Arhire.Swiss Education Group (SEG) este fondat in 1982 si cuprinde cinci institutii universitare cu profil turistic, unde se studiaza tot ce tine de industria ospitalitatii, business si management in acest domeniu. Pastrand traditia managementului hotelier din Elvetia, toate programele de studiu oferite de SEG combina invatarea academica cu experienta practica si sunt concepute pentru a satisface nevoile angajatorilor din domeniu. Conform datelor colectate de institutie, peste 89 % dintre absolventii sai ajung in pozitii de managemenet/director/proprietar in mai putin de 5 ani de la finalizarea studiilor.Swiss Hotel Management School si César Ritz Colleges Switzerland sunt specializate in managementul turismului hotelier, cea din urma avand centrele universitare in regiunea localitatilor Brig, Lucerne si Le Bouveret, situate in apropierea granitei cu Italia si, respectiv, cu Franta. Cei care vor opta in sesiunea septembrie 2017 sau februarie 2018 pentru studii de licenta la Swiss Hotel Management School vor putea beneficia de o taxa de scolarizare mai mica decat in anii anteriori, datorita unei burse Jubilee, cu ocazia implinirii a 25 de ani de la infiintarea institutiei.Hotel Institute din Montreux include in programul sau de studii experienta elvetiana in managementul hotelier alaturi de cea acumulata in spatiul american. Academia de Arte Culinare este o alta institutie din cadrul SEG, care a pregatit unii dintre marii bucatari din restaurantele de lux din intreaga lume.IHTTI School of Hotel Management din Neuchatel este specializata in domeniul designului hotelier. Aici studentii invata ce inseamna managementul hotelier din perspectiva amenajarilor interioare, tehnologiei si gestionarii brandurilor din zona de lux.Swiss Education Group are parteneriate cu marile lanturi hoteliere internationale, unde studentii sai fac stagii de practica. De asemenea, grupul educational ofera reduceri din taxa de scolarizare pentru studentii ai caror parinti administreaza sau detin cel putin o unitate hoteliera sau o afacere din domeniul ospitalitatii.Mai multe detalii despre cele trei evenimente, precum si formularul de inscriere in puteti gasi pe site-ul oficial al consultantului educational IntegralEdu.