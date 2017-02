webPR: Peste 100 de institutii de invatamant din intreaga lume vor fi prezente la Bucuresti la World Education Fair

"Interactiunea interculturala in lumea in care traim este de o importanta colosala, pentru viitorul tinerilor, de aceea in fiecare an ne straduim sa aducem la World Education Fair institutii dintre cele mai prestigioase, care provin din diverse spatii culturale ale lumii. Consideram ca decizia de a alege locul unde urmeaza sa-ti petreci cativa ani din viata este extrem de importanta si necesita contactul direct cu oamenii de acolo. Din acest motiv prin conceptul Educatie 360 ne straduim ca in fiecare an in cadrul targului sa punem fata-n fata reprezentantii respectivelor institutii cu publicul roman interesat de studii in afara tarii", declara Ana Maria Papp, Manager Dept. Universitati in Strainatate, IntegralEdu.In cadrul targului vor participa institutii din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Grecia, SUA, Elvetia, Olanda, Portugalia, Canada, Franta, Danemarca si China. De asemenea, mai multe tari vor veni cu oferte noi pentru romani, cum ar fi Green River College din SUA."Studiile din domeniul resurselor umane facute in ultimii ani au aratat ca la mare cautare in Romania, dupa limba engleza este limba germana, fie ca vorbim de manageri, traducatori, profesori, functionari din sistemul public sau operatori de call center. De aceea este imbucuratoare prezenta Germaniei din acest an, care vine cu o paleta mai larga de institutii de invatamant decat in anii trecuti, unele fiind chiar specializate pe invatarea limbii germane, cum sunt Humboldt Institut sau Goethe Institut, pe care ii vom reprezenta. Acestea ofera cursuri pentru copii incepand de la 7 ani, dar si pentru adulti, ambele avand reprezentante in zeci de tari ale lumii, adresandu-se si celor interesati de intensificarea schimbul intercultural", precizeaza Ana Maria Papp.De asemenea, unele dintre institutiile prezente la World Education Fair vin si cu oferte pentru tabere educationale, individuale sau de grup, in destinatii precum Franta, SUA, Elvetia, Spania, Germania sau Marea Britanie. "Printre cele mai populare destinatii la capitolul tabere de grup se numara Marea Britanie, Portugalia si Germania. In aceste tabere de grup pot merge copii incepand de la 8 ani pana la 18 ani. Acestea apartin unor institutii prestigioase si permit dezvoltarea cunostintelor de limbi straine, implica elevii in activitati recreative, sportive si chiar artistice. De asemenea, in cadrul World Education Fair vor fi prezente si tabere care permit testarea sistemului de invatamant britanic, cum este programul Vara academica, la DLD College din Londra, care pe langa asta ofera si pregatire pentru cei care vor sa mearga mai departe sa studieze medicina sau se pregatesc pentru admiterea la prestigioasele universitati Oxford si Cambridge", precizeaza Alexandra Piha, Manager EduTabere in Strainatate, IntegralEdu.Testele de orientare profesionala Cambridge Occupational Analysts (COA) sunt create pentru copiii si tinerii din diferite grupe de varsta si au fost testate de-a lungul a peste 25 de ani in mai mult de 50 de tari din intreaga lume."Testele COA sunt unelte necesare pentru a descoperi ce domeniu de studiu i se potriveste cel mai bine unui tanar. Acestea vin mai ales in intampinarea situatiilor cand elevul, aflat la finalul studiilor gimnaziale sau liceale, nu stie incotro sa mearga sau a celor in care dupa primul an de facultate isi da seama ca domeniul respectiv nu i se potriveste. Raportul de evaluare emis in urma testarii unui candidat scoate in evidenta un set de domenii de studiu care-i sunt potrivite si in care ar putea sa exceleze. In Romania IntegralEdu este singura entitate autorizata sa aplice testele COA, iar in cadrul World Education Fair din aceste zile vor fi prezenti si reprezentanti ai COA", declara Ana Maria Papp.De asemenea, in ciuda contextului Brexit, Marea Britanie isi deschide si mai mult portile pentru studentii din afara. Incepand din acest an cei care doresc sa opteze pentru studii postuniversitare in Marea Britanie pot lua un imprumut in valoare de 10.000 lire, pentru doi ani, concomitent cu un imprumut ERASMUS PLUS de 9300 lire, pentru un program de un an sau 13.900 lire, pentru doi ani. O parte dintre universitatile la care se poate ajunge prin aceste imprumuturi vor fi prezente la World Education Fair.Mai multe informatii despre eveniment si modalitatea de inscriere se pot gasi pe site-ul www.worldeducation.ro Despre IntegralEduIntegralEdu este cel mai important consultant educational din Romania pentru studii in afara tarii. Grupul de firme INTEGRAL are o experienta internationala de peste 25 de ani in consilierea elevilor, parintilor si a tuturor celor interesati de alegerea celor mai bune programe educationale si institutii de invatamant din strainatate, studii gimnaziale, liceale, universitare si centre de limbi straine. Prezenta in Romania din anul 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanta in educatie la nivel local si reprezinta peste 500 de institutii de invatamant de top din Europa si SUA. IntegralEdu organizeaza cele mai mari targuri de consultanta educationala pentru studii in strainatate in cadrul carora elevii, studentii si parintii acestora au ocazia sa intalneasca reprezentantii unor scoli si universitati de prestigiu din intreaga lume. Pentru mai multe informatii puteti accesa www.Integraledu.ro, www.worldeducation.ro si pagina de FB www.facebook.com/Integraledu.ro