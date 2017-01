webPR: Ti-ai trimite copilul de 5 ani intr-o tabara in Elvetia? Cererile pentru tara cantoanelor s-au triplat in 2016

Patru institutii educationale din Elvetia, care organizeaza tabere educationale, participa la un proiect exclusiv dedicat familiilor din Romania - Saptamana Elvetiana , care se desfasoara in perioada 16-20 ianuarie la IntegralEdu. Pe langa Altitude, la Saptamana Elvetiana vor participa organizatorii taberelor TASIS, cea mai veche scoala americana privata din Europa, dar si cei de la Swiss Education Group (SEG), unul dintre cele mai renumite grupuri de universitati din lume, dedicate industriei de hospitality. Taberele organizate de SEG se desfasoara la Hotel Insitute Montreux, pentru tineri cu varste cuprinse intre 16 si 20 de ani. Un alt spatiu de desfasurare este Leysin Belvedere Hotel, pentru grupe de tineri cu varste intre 12 si 18 ani. O premiera pentru acest eveniment o constituie participarea liceului Brillantmont International School, cu tabara organizata la Lausanne, pentru tineri cu varste intre 10 si 17 ani.Familiile care aleg sa-si trimita copiii in taberele din Elvetia, au ca principala motivatie activitatile deosebite, pe care tinerii nu le pot experimenta in alte parti, calitatea programelor de pregatire academica sau pentru dezvoltarea cunostintelor de limba engleza, franceza sau germana si nu in ultimul rand cadrul natural si serviciile deosebite. Activitatile educative variaza de la Arhitectura si design, realizarea unui film, arta culinara, introducere in universul hotelier comunicare in domeniul hospitality, organizare de evenimente, la pictura si sporturi din cele mai felurite. In plus, parintii care fac o astfel de alegere gandesc lucrurile intr-o perspectiva mai indelungata, in ideea experimentarii scolilor sau universitatilor elvetiene si a maximizarii sanselor copiilor de a studia la un liceu sau la o universitate din afara, avand in vedere ca aceste tabere educationale sunt organizate de unele dintre cele mai prestigioase scoli, licee si universitati din Elvetia", explica Alexandra Piha.Saptamana Elvetiana va aduce pentru cei interesati de astfel de tabere o serie de surprize din muntii Alpi, dar si reduceri de 20% la toate programele contractate.Cei care doresc sa beneficieze de ofertele Saptamanii Elvetiene sunt asteptati la sediul IntegralEdu , din Bulevardul Magheru 41 sau in oricare din birourile din Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Timisoara, in fiecare zi incepand cu ora 09.00, pana la 17:00, de luni 16 ianuarie, pana vineri 20 ianuarie.Despre IntegralEduIntegralEdu este cel mai important consultant educational din Romania pentru studii in afara tarii. Grupul de firme INTEGRAL are o experienta internationala de peste 25 de ani in consilierea elevilor, parintilor si a tuturor celor interesati de alegerea celor mai bune programe educationale si institutii de invatamant din strainatate, studii gimnaziale, liceale, universitare si centre de limbi straine. Prezenta in Romania din anul 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanta in educatie la nivel local si reprezinta peste 500 de institutii de invatamant de top din Europa si SUA. IntegralEdu organizeaza cele mai mari targuri de consultanta educationala pentru studii in strainatate in cadrul carora elevii, studentii si parintii acestora au ocazia sa intalneasca reprezentantii unor scoli si universitati de prestigiu din intreaga lume. Pentru mai multe informatii puteti accesa www.Integraledu.ro www.worldeducation.ro si pagina de FB www.facebook.com/Integraledu.ro