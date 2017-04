​Ţi-a întârziat avionul? Cum să obţii despăgubiri de sute de euro

În vacanţă sau în interes de afaceri, tot mai mulţi români aleg să călătorească cu avionul. De exemplu, de la Bucureşti la Iaşi a ajuns mai avantajos să mergi cu avionul decât să înduri drumul lung şi aventurile din traficul rutier extrem de aglomerat.De pe internet sau de la agenţii, românii au învăţat când este cel mai bun prilej să-şi cumpere biletele, cum să caute tarife şi orare de zbor mai avantajoase, ce pot lua cu ei în bagaj etc. Informaţia pe care puţini dintre călători o au este că, din momentul în care au cumpărat biletele, au devenit parte a unui contract cu drepturi foarte clare pe care companiile aeriene trebuie să le respecte, reguli stabilite prin legislaţia europeană.Potrivit experţilor de la Pasagercudrepturi.ro, există situații foarte clare în care companiile aeriene sunt vinovate de cazuri precum întârzieri, anulări sau refuzuri de îmbarcare a pasagerilor, fapte ce conduc la multe ore pierdute în aeroporturi, la decalarea planurilor de vacanţă sau ratarea unor evenimente importante din viata personală sau profesională.Dacă vă aflaţi într-o astfel de situaţie, specialiştii de la pasagercudrepturi. ro vor determina rapid dacă evenimentele neplăcute au fost cauzate de compania aeriană. Apoi, în conformitate cu norme precise din legislația europeană (Directiva 261/2004), ei vor asigura întreg procesul de asistență juridică pentru despăgubiri ce pot ajunge pana la 600 de euro de persoană, în funcție de caz.“La nivel internaţional, în 2014, peste 8 milioane de pasageri au avut dreptul să ceară despăgubiri companiilor aeriene. Dintre aceştia, doar 2% şi-au revendicat acest drept. Este bine de ştiut că timpul nu este pierdut deoarece procesul de despăgubire este retroactiv şi orice situaţie de acest tip petrecută în ultimii 3 ani are potenţial de despăgubire din partea companiilor aeriene”, a declarat Mariana Pavel, specialist comunicare la pasagercudrepturi. roDrepturile pasagerilor, conform Regulamentului European, se aplică pentru toate biletele, indiferent de categorie sau clasa tarifară, cu condiţia ca zborul să fi fost operat de o companie aeriană autorizată la nivel european şi să fi avut plecarea sau sosirea într-un stat membru al Uniunii Europene.Potrivit datelor Pasagercudrepturi.ro, în Europa, peste 100.000 de pasageri depun plângeri în fiecare an pentru despăgubiri din partea companiilor aeriene.“Din păcate, procedura care trebuie urmată de pasager este una deosebit de rigidă. Aici intervin experţii noştri care au experienţă în asistență juridică specifică aviației și turismului şi sunt familiarizati cu procedurile stufoase din domeniu. Ei vor ține legătura cu compania aeriană, vor informa fiecare pasager despre statusul de rezolvare al litigiului și vor îndeplini astfel toată logistica de comunicare și de înfățisări până la obținerea efectivă a despăgubirii. Serviciile sunt oferite în schimbul unui procent din despăgubire, reţinut doar atunci când cazul este soluţionat favorabil”, a mai spus Mariana Pavel.Mai multe informaţii despre drepturile pasagerilor, valoarea compensaţiilor, normativele europene în vigoare, durata rambursarii şi alte detalii le găsiţi pe www.pasagercudrepturi.ro.