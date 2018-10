webPR ARMADA : un nou imprint Nemira dedicat literaturii science fiction, fantasy & thriller

După aproape 30 de ani în care a adus pe piața din România cea mai consistentă ofertă de carte science fiction, fantasy horror și thriller, prin autori clasici precum Arthur C. Clarke, Frank Herbert, Philip K. Dick sau Stephen King, dar și prin cei mai populari autori de azi, ca George R.R. Martin, Andrzej Sapkowski sau Diana Gabaldon, povestea continuă cu Armada, coordonată de Marian Coman ca redactor-șef.Marian Coman: Urmărim cu mare atenție, de o bună bucată de vreme, tot ceea ce se întâmplă în zona aceasta a literaturii și ne propunem să aducem cititorilor de azi cărțile prezentului. Tot ceea ce se scrie acum mai bun în literatura science-fiction, fantasy și thriller. Braț la braț cu aceste lecturi proaspete aflate în atenția juriilor marilor premii de gen, o să readucem, desigur, și capodoperele genului pentru noile generații de cititori. Armada va fi, suntem siguri, o colecție de romane care vor fascina, vor îngrozi și vor chema la aventură.Armada se lansează în octombrie cu, o post-apocalipsă zombie din același univers al bestsellerului Fata cu toate darurile; un roman nou de la fascinantul Douglas Adams:(ecranizat în două sezoane pe Netflix România) și un fantasy urban petrecut într-un New York plin de magie –, de Kat Howard. În noiembrie urmează: un nou roman de la regele thrillerului – Stephen King –(în curs de ecranizare) și, de Madeline Ashby, un amestec de noir și science fiction din viitorul apropiat.Editura Nemira a fost prima editură din România care a publicat consistent și programatic literatura science fiction, fantasy și horror, începând din 1992, în colecția Nautilus, cu romanul cult Vânătorul de recompense de Philip K. Dick, apoi Carrie și Shinning de Stephen King în 1993. S-a impus definitiv pe piaţă cu seriile Dune, de Frank Herbert şi Fundaţia, de Isaac Asimov, volume de Stanislaw Lem, Kim Stanley Robinson, Ursula K. le Guin sau Bernard Werber. După 2005, dinamica traducerilor s-a accelerat, Nemira începând publicarea tot mai rapidă a celor mai în vogă romane de science-fiction, fantasy și horror din lume: peste 500 de titluri şi include serii de autor George R.R. Martin, Philip K. Dick, Orson Scott Card, Arthur C. Clarke, Suzanne Collins, Vernor Vinge, Dan Simmons, Peter F. Hamilton.