webPR Bursa Nemira – cărți pe viață pentru elevi, ediția 2018

Proiectul se va desfășura în perioada 8 octombrie – 13 decembrie 2018, iar pentru înscrierea în concurs participanții trebuie să trimită un eseu pornind de la tema: Citim și călătorim prin imaginație. Regulamentul și calendarul de desfășurare sunt disponibile aici Editura Nemira va oferi, prin selecție, cinci burse de cititor elevilor cu vârsta între 12 și 18 ani, astfel: 2 burse copiilor între 12 și 14 ani și 3 burse copiilor între 15 și 18 ani. Conform Regulamentului Oficial, statutul de bursier aduce fiecărui beneficiar cărți publicate de Editura Nemira pentru tot restul vieții. Secundar, în cadrul acestui proiect, vor fi organizate la cererea elevilor și a profesorilor evenimente în instituțiile de învățământ gimnazial și liceal. Prin implicarea mai multor lideri de opinie (scriitori, persoane publice, jurnaliști culturali) în proiect vom deschide un dialog informal între aceștia și elevi, care vor învăța direct de la ei ce înseamnă respectul pentru carte și importanța cititului de plăcere.Prin Bursele de cititor Nemira ne dorim să sprijinim acei tineri care sunt pasionaţi de literatură şi, în acelaşi timp, să încurajăm cât mai mulţi adolescenţi să citească de plăcere. Pentru că noi credem că lectura şi educaţia sunt întotdeauna primii paşi către o lume mai bună. Ana Nicolau, Director general NemiraSă spun că îmi place să citesc, cred că este de la sine înțeles, însă participarea la acest proiect m-a ajutat să privesc cu alți ochi această simplă preferință față de lectură. Dacă până la lansarea concursului eram de părere că parcurgerea unei cărți este mai degrabă o acțiune solitară, axată pe propria persoană, am înțeles ulterior că aceasta poate însemna mai mult decât angajarea individuală într-o lume fictivă. Împărțind acest premiu cu prieteni și rude, am observat că lectura poate fi și o activitate socială, poate fi o punte ce conectează sensibilitatea și ideile oamenilor, poate fi semnalul care ne aduce împreună. Mă bucur că, prin inițierea mea în multi-universul literar Nemira, am putut descoperi o altă valență a cititului care, cel mai probabil, mi-ar fi rămas necunoscută chiar și astăzi.…În opinia mea, sunt absolut convinsă de faptul că acest proiect concurs își atinge scopul. Nimic nu poate încuraja mai eficient lectura de plăcere în rândul tinerilor decât un proiect competitiv precum acesta. Un avantaj enorm al proiectului Bursa de cititor Nemira este marea diversitate a cărților pe care câștigătorii le primesc. Pentru mine, cărțile science-fiction și fantasy erau cele mai importante, dar, cu timpul, am ajuns să citesc și cărți din alte domenii, din simplul motiv că le vedeam în fiecare zi în bibliotecă și îmi stârneau constant curiozitatea.Participarea în proiectul Bursa de cititor Nemira a însemnat pentru mine o şansă unică la lectură, dar şi pentru a populariza ideea importanței de a citi, de a fi un cititor căruia pasiunea pentru cărți îi iese prin pori, fiind molipsitoare pentru cei de vârsta lui şi nu numai. Primirea unui număr impresionant de cărți mi-a cultivat dorința de a împărtăşi ceea ce citesc, de a citi alături de comunitate şi pentru comunitate, de a vorbi liber şi de a îndrăzni să punctez importanța lecturii în fiecare activitate a vieții mele. Bursa de cititor mi-a transmis faptul că, dacă vrei cu adevărat un lucru, nimic nu te poate opri din a-l duce la bun sfârșit.Acest concurs mi s-a părut că e unul potrivit pentru mine, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să citesc, iar visul meu de când eram mic era să primesc multe cărți. Cred că acest concurs își atinge scopul chiar dacă eu, personal, oricum citeam mult și până la momentul participării, iar, după ce vor avea loc și edițiile viitoare, cred, într-adevăr, că din ce în ce mai mulți copii vor începe sa citească de plăcere. Aș recomanda și altora să participe la concurs, deoarece este o ocazie rară, aceea de a primi cărți pe viață și pentru că mulți ar putea descoperi că cititul este foarte plăcut.Participarea la proiectul Bursa de cititor Nemira a reprezentat pentru mine o experiență remarcabilă și un vis împlinit. Acela de a citi cât mai mult și de a descoperi lumea în ipostaze inedite. De a mă identifica cu personajele pozitive, cu faptele lor, lucru care cu siguranță m-a făcut mai bun și mi-a oferit o altă perspectivă asupra Universului. Am conștientizat faptul că lectura este un dar iar cu fiecare filă parcursă dobândim înțelepciune și puterea de a fi mai buni. Pentru noi și cei din jurul nostru…Consider că acest proiect este cea mai bună oportunitate ca un tânăr să își hrănească curiozitatea prin lectură. Astfel îi va fi foarte ușor să îi determine pe cei din jurul lui să se aplece asupra cărților. .