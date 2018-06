Un festin cultural în inima României, între 21-24 iunie 2018

Articol webPR

​Primăria Municipiului Făgăraș și Asociația Artraising invită iubitorii de frumos să se bucure de Art Festin Făgăraș, un adevărat festin cultural găzduit de Cetatea Făgărașului și Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș, între 21 și 24 iunie 2018.





Pe parcursul a 4 zile, Festivalul va oferi publicului filme clasice americane, piese de teatru, concerte, dezbateri, expoziții, parade, concursuri și activități în aer liber.







Despre Art Festin Făgăraș, primarul Gheorghe Sucaciu: “Ne dorim ca bogăția de evenimente din cadrul Festivalului să aducă o energie pozitivă, să îi inspire și să îi bucure atât pe localnici, cât și pe turiști. Vă așteptăm cu brațele deschise în inima României, într-un maraton cultural, cu un program variat, fie că este vorba de film, teatru, sport, muzică, sau întâlniri cu personalități”.





Iată punctele de atracție din programul Art Festin Făgăraș:





- Proiecție specială “Chuck Norris vs. Comunism”, urmată de o întâlnire cu Irina Margareta Nistor.





Intrarea la toate activitățile și manifestările culturale este gratuită, în limita locurilor disponibile.







Programul complet Art Festin Făgaraș poate fi găsit pe www.artraising.ro





Art Festin Făgăraș este organizat de Primăria Municipiului Făgăraș, în parteneriat cu Asociația ArtRaising, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.







- Filme clasice americane din “top 100” cele mai bune ale tuturor timpurilor, realizat de American Film Institute, oferite de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. Programul complet al filmelor poate fi accesat pe pagina www.facebook.com/events/196967934443456 - Întâlnirea cu criticul de film Irina Margareta Nistor, directorul artistic al festivalului și realizatoarea selecției filmelor proiectate în Festival;- Filme documentare oferite de Ambasada SUA în România;- Teatrul Act cu două reprezentații cult: “Absolut!”, one man show-ul lui Marcel Iureș, și “Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”, cu Marcel Iureș și George Mihăiță;- Piesa de teatru “Colibri”, cu Daniel Popa și Irina Margareta Nistor;- Concerte, în serile de joi, vineri și sâmbătă, în ordine cronologică: Mark Nelson (UK), Robin and the Backstabbers, Nightlosers;- Concursul de canotci 10+1 și întâlnirea cu marele campion olimpic Ivan Patzaichin și Asociația Rowmania. Înscrierea la concurs se poate face prin transmiterea confirmării de participare până pe 19 iunie pe adresa de e-mail contact@artrasising.ro și la fața locului, în ziua concursului.- Parada cailor lipițani de la Herghelia Sâmbăta;- Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat”, organizator al proiectului “Istorie și Muzică”, incluzând o multitudine de evenimente culturale: lansări de carte, expoziții, concerte de muzică clasică și conferințe;- Întâlnirea cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului și proiectele sale pentru susținerea comunității locale, inclusiv proiecția de scurtmetraje realizate de liceenii din Făgăraș în cadrul atelierelor docT-documenting through technology;- Dialog între istoricul Theodor Paleologu și elevii liceelor din Făgăraș pe teme istorice, precedată de proiecția filmului “Moartea lui Stalin”;- Expoziția de fotografie “Cabane și Peisaje din Munții Făgărașului de-a lungul timpului”, prezentată de SKV, Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor;- Activități pentru copii: inițiere în alpinism și turism montan responsabil, cu sprijinul Asociației Salvamont Victoria și al Regimentului de Vânători de Munte Predeal;- Ziua Internațională a Iei, paradă a iilor și concert instrumental românesc cu Orchestra Casei de Cultură Făgăraș, eveniment organizat de Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș în parteneriat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului- Ateliere cu meșteșugari ai locului: cojoace, țesături, bijuterie, broderie;Parteneri: Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat”, Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, SKV –Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor, Radio România Cultural, Radio România Actualități, Hotnews, WebPR , Radio Romantic, Radio ZU, Radio DorFestivalul este susținut de Lays, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Tuborg, Give.