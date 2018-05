webPR Noaptea Muzeelor la Antipa

Programul special al Nopții Muzeelor de la Antipa va începe sâmbătă, 19 mai 2018, la ora 18:00 și se va termina la ora 24:00. În cadrul acestui eveniment, accesul publicului în expoziția permanentă a Muzeului va fi gratuit.Două expoziții temporare sunt incluse în circuitul de vizitare al Muzeului, una spunându-ne povestea câtorva viețuitoare cu care împărțim același teritoriu, iar a doua impresionându-ne prin fascinantele peisaje ale unui tărâm de poveste.În această seară, vizitatorii vor avea pentru prima oară ocazia să admire expoziția temporară „Sălbăticie Urbană”, care va rămâne în circuitul de vizitare al Muzeului până pe data de 30 septembrie 2018. Cele 10 panouri expuse la demisol surprind în imagini grăitoare o mică parte din biodiversitatea unei metropole de câmpie. Noi, oamenii, împărțim această junglă de beton, cărămidă și asfalt cu multe alte specii, mai mici sau mai mari, pe care le veți descoperi în expoziția de la demisol. În secțiunile prezentate aici veți face cunoștință cu câțiva „locuitori cu sânge rece”, vă veți împrieteni cu „vecinii blănoși”, veți afla curiozități despre „locuitorii apelor” și despre „musafirii nepoftiți” cu care deseori ne împărțim casa fără să vrem și veți afla amănunte inedite despre „vânătorii înaripați ai nopții”, sau despre cum e să-ți trăiești „viața la demisol”.Tot acum, în expoziția temporară „#2Rusia – file din natură”, care se va încheia pe 20 mai 2018, puteți descoperi o mare varietate de peisaje de pe vastul teritoriu al acestei țări, în imagini de o frumusețe tulburătoare, suprinse prin ochii unor profesioniști în arta fotografiei.În speranța că vom avea parte de condiții meteorologice favorabile, cercetătorii Muzeului vă invită să descoperiți cine sunt micile viețuitoare cu care ne împărțim noaptea, dar și cum comunică liliecii, într-o serie de activități desfășurate în curtea Muzeului între orele 22:00 și 23:00.Veți avea prilejul să descoperiți acum importanța activității de colectare, care oferă o imagine mai exactă asupra diversității excepționale a fluturilor nocturni, mai mult de 90% din totalul faunei de lepidoptere fiind reprezentată de speciile nocturne.„În lumea atât de diversă a fluturilor, majoritatea covârșitoare a speciilor este activă noaptea. Cele mai multe dintre ele pot fi ademenite cu o sursă de lumină, capturarea lor constituind o parte importantă a activității de teren a unui cercetător entomolog. Utilizarea capcanelor luminoase a constituit și continuă să reprezinte un element definitoriu pentru cercetarea grupului lepidopterelor nocturne. Multe dintre speciile de lepidoptere nocturne rivalizează, prin forme și culori, cu fluturii de zi, cunoscuți pentru frumusețea lor emblematică”, afirmă unul dintre specialiștii Muzeului.Așteptarea pentru vizitarea Muzeului va fi mai puțin obositoare în acest an, deoarece Digi Animal World ( http://www.digi-animalworld.tv/ ) va realiza pe tot parcursul serii proiecții de filme documentare despre dinozauri, feline, prădători preistorici, animale sălbatice, sau despre viața puilor de animale subacvatice sau a păsărilor Flamingo.Totodată, ediția din acest an a Nopții Muzeelor la Antipa cuprinde și alte proiecte special gândite pentru a face cât mai prietenoasă interacțiunea între vizitatori și Muzeu. În acest sens, Muzeul Antipa și Questo au pregătit două trasee muzeale digitale care pot fi explorate gratuit: „Îi invităm pe toți cei care au apetit de explorare să descopere poveștile din Muzeul Antipa prin joaca propusă de Questo. Credem că e foarte important să le arătăm că Muzeul este un spațiu care poate fi explorat și altfel. Pe lângă turul din interiorul muzeului, am mai pregătit o surpriză. Vom transforma așteptarea într-una activă, printr-un tur care va putea fi rezolvat de vizitatori cât timp așteaptă la intrarea în muzeu”, susține Claudiu Petria, Co-fondatorul Questo.Aplicația Questo poate fi descărcată accesând link-ul http://questoapp.com/download-app/ - 18:00 - 24:00 – Vizitarea gratuită a expoziției permanente a Muzeului;- 18:00 - 24:00 – Vizitarea gratuită a expoziției temporare „#2Rusia – file din natură”;- 18:00 - 24:00 – Vizitarea gratuită a expoziției temporare „Sălbăticie urbană”;- 18:00 – 24:00 – Proiecții de filme documentare oferite de Digi Animal World;- 22:00 – 23:00 – Colectarea insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialiștilor din muzeu;- 22:00 – 23:00 – Interceptarea liliecilor din grădina Muzeului „Antipa” cu ajutorul detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialiștilor din muzeu.Sâmbătă,, în intervalul orar, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” va fiParteneri: Fish’nBricks, Digi Animal World, Questo.Parteneri media: Radio România Cultural, Wilderness Research and Conservation, Protecția și Studiul Liliecilor, Fundația Visul Luanei, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Grădinite.com, Prokid.ro, GoKID.ro, mamica.ro, melc-c odobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com, HotNews, SmartWoman, Mămica de azi, Mami, stiripentrucopii.com, kidsnews.ro, labucatarie.ro.Detalii: www.antipa.ro și pe pagina de Facebook a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa