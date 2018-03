Targul de Florii de la Muzeul National al Taranului Roman

Articol webPR

Duminica cea de pe urma din Paresimi sau din Postul mare este cunoscuta sub numele de Florii, Duminica Floriilor sau Duminica Vlastarelor. De peste 20 de ani, Muzeul National al Taranului Roman tine aceasta sarbatoare si isi asteapta vizitatorii, timp de trei zile, sa vina la primul targ de mesteri de peste an. La Targul de Florii participa incondeietoare, tesatoare, cusatorese, impletitoare, olari, iconari, lingurari, pielari, rudari... mesteri vechi, care si-au dovedit iscusinta de-a lungul timpului si care duc mai departe traditia mestesugului lor.Oua incondeiate, icoane, obiecte din lemn, ceramica, tesaturi, jucarii, instrumente muzicale, podoabe, mobilier pictat si multe altele vor putea fi tocmite si cumparate la Targul de Florii de la Muzeul de la Sosea.De-ale gurii gasiti: cozonaci si placinte, fel si fel de dulciuri din Teleorman, turta dulce de Harghita, miere de albine, polen si propolis, ierburi de leac, palinca si dulceata.Pret bilet: 4 lei, 2 lei (elevi, studenti, pensionari).In duminica de Florii, oamenii au voie sa manance peste. Merg la biserica ducand flori si se intorc ducand matisori de salcie. Ating cu salcia copiii, vitele din gospodarie si o pun la icoana: peste an ea capata tot felul de intrebuintari. Tot acum sunt fierte buruienile care vor fi folosite la vopsirea oualor. Cum este vremea de Florii, asa va fi si de Paste. Sunt locuri unde in aceasta zi oamenii nu se spala pe cap, de teama sa nu albeasca (incarunteasca) la fel ca pomii aflati in floare.Irina Nicolau, Ghidul sarbatorilor romanesti (Humanitas, 1998)Radio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, TVR, Dilema Veche, Historia, Decat O Revista, Iocan, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, Infinitezimal, LiterNet.ro, Ziarul Lumina, HotNews.ro, webpr.ro, www.ordineazilei.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, agro-tv.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, financiarul.ro, news24.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin, Blitz TV.