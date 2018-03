Conferintele de la sosea - "Asta-i Julamila, Julamila mare! Mascatii de Boboteaza - ultimul obicei viu la aromanii din Romania"

Articol webPR

In Pipera (nordul Bucurestilor) si in Palazu Mare (cartier la marginea Constantei), grupul aromanilor plisot conserva pana azi obiceiul colindatului cetei barbatesti cu masti, de iarna. Printre ultimele ritualuri care au supravietuit timpului la aromanii din tara,se intampla in fiecare an de Boboteaza.Adus din localitatea originara, Pleasa (sudul Albaniei), purtat prin numeroasele drumuri prin Balcani si ajuns, in cele din urma, in Romania, in primele decenii ale secolului XX, ritualul Julamilei reflecta transformarile unei comunitati "fara granite", in cautarea unui acasa.Pe 29 martie, vom trasa impreuna un fir in timp al acestui obicei: vom reconstitui prin povesti, imagini si film, cum a ramas el in memoria celor mai in varsta, cum a fost re-activat de primele generatii venite in tara, cum a evoluat peste generatii, adaptandu-se la realitatile din jur. In special, va vom impartasi din emotia participarii la obicei in ultimii ani, alaturi de grupul de feciori mascati din Pipera.Intrarea este libera.