Incepe One World Romania 11!

Urmeaza apoi 9 zile pline dedicate drepturilor omului si filmului documentar - cu proiectii, dezbateri, expozitii, concerte si un spectacol de teatru. Intre 17 si 23 martie juriul festivalului , format din elevi de liceu, va viziona o parte din filmele selectiei, urmand ca pe 24 martie sa acorde singurul premiu al festivalului. Programul complet al festivalului este disponibil aici: http://oneworld.ro/2018/l/ro/program/ Un ultim eveniment de "incalzire", inaintea deschiderii oficiale a festivalului, are loce, de la 19:30 la. Aici gazduim pana pe 25 martie expozitia "Cicatrice", cu fotografii realizate de Cosmin Bumbut si continand texte scrise de Elena Stancu. Cei doi artisti vor participa joi seara la o dezbatere pe tema violentei domestice, alaturi de Andreea Braga de la Centrul FILIA. Expozitia si dezbaterea sunt organizate cu sprijinul Fundatiei Sensiblu.O alta expozitie de fotografie va putea fi vizitata la ARCUB, in Sala Arcelor intre 16 si 25 martie - "No Man's Land", organizata in colaborare cu Fundatia Pact si MKBT. Expozitia documenteaza un fenomen masiv, dar mai degraba necunoscut: in Romania sunt peste 64.000 de familii ce nu detin forme legale asupra locuintei in care traiesc si/sau traiesc in conditii total improprii. Despre asta vom vorbi si in dezbaterea "", organizata luni, 19 martie, de la oralaUn eveniment special intr-un format inedit are locde la orala "Rica nu stia sa zica rau, ratusca, reforma educatiei" se va desfasura in formatul Pecha Kucha - 11 oameni si initiative care au refuzat sa stea in banca lor si au avut un impact in peisajul educational vor vorbi despre ce ii mana si ii impiedica, in prezentari-fulger, folosind 20 de slide-uri de cate 20 de secunde fiecare. Tema educatiei este prezenta si in filmele sectiunii "Invat si dezvat". Proiectele educationale ale Asociatiei One World Romania din cadrul si din afara festivalului sunt sustinute de Grupul CEZ in Romania Toate aceste trei evenimente vor fi transmise si online, pe pagina de Facebook a partenerilor nostri de la Perspektiva In cele doua weekend-uri ale festivalului - pe 18, respectiv 24 martie am pregatit pentru publicul din Bucuresti si doua concerte care se adauga celui deja anuntat anterior, alcare va avea loc, dupa ora 22, la, de la ora 22:00 in Club Control vom avea alaturi de noi trupa- al carei lider,, este unul dintre foarte putinii artisti populari din Romania implicat activ in societatea civila. Tot duminica, Tudor Chirila va fi prezent in cadrul festivalului si in calitate de invitat, alaturi de realizatorul Till Schauder, la dezbaterea organizata dupa proiectia filmului " Cand Dumnezeu doarme " - Cinema Muzeul Taranului, ora 13:30. Biletele pentru concert sunt disponibile aici. , de la ora, dupa decernarea premiului editiei, va asteptam la Clubul Taranului cu un concert al trupei. PC Harem este o formatie romaneasca de House Live si - Alive! Trei instrumentisti care studiaza muzica clasica, rock, jazz si manele, s-au indragostit acum cativa ani de muzica de dans electronica. "Gatit" pe loc cu diferite instrumente, multe sintetizatoare si masini de ritm, un concert PC Harem nu este niciodata la fel!In ultima zi a festivalului,va avea loc de la ora 20:30 la ARCUB premiera spectacolului de teatru "Friday" - realizat de trupa Playhood. Trupa de teatru de adolescenti din Ferentari este sustinuta de Policy Center for Roma and Minorities si e coordonata de actorul Ionut Oprea. Pe o parte din membrii trupei - printre care si Toto, protagonistul documentarului "Toto si surorile lui" - i-am avut alaturi si la editiile anterioare ale festivalului.este o comedie cu un limbaj colorat, viu si autentic, in care cele doua personaje centrale pornesc intr-un drum initiatic prin propriul cartier, in incercarea de a-si salva viata. Mai mult, piesa este fotografia unui colt de saracie din inima capitalei, povestea unor copii-adulti, o reflectie profunda asupra unor modele umane ignorate, marginalizate sau doar neintelese.Biletele, abonamentele generale si cele de 5 intrari au fost deja puse in vanzare pe site-ul partenerilor de la Eventbook . Informatii complete despre programul celei de-a 11-a editii sunt disponibile pe site-ul www.oneworld.ro si pe pagina de Facebook: www.facebook.com/one.world.romania