Scriitorul Matt Haig in dialog via skype cu jurnalista Ana-Maria Onisei

Intrarea este libera, iar rezervarea se face aici: https://eventbook.ro/other/rezervari-matt-haig-ana-maria-onisei Vezi booktrailerul cartii pe pagina Nemira este autorul bestsellerului Reasons to stay alive si al altor cinci romane extrem de bine primite, precum The Radleys si Umanii (Nemira, 2016). Ca autor de carti pentru copii si adolescenti, a castigat Blue Peter Book Award, Smarties Book Prize si a fost de trei ori pe lista scurta pentru Medalia Carnegie. Volumele lui au fost traduse in peste 30 de limbi. In Romania au mai fost traduse cartile pentru copii Un baiat numit Craciun si Fetita care a salvat Craciunul.este o poveste nebuneasca si dulce-amara despre cum te poti pierde si regasi, despre iminenta schimbarilor si despre zecile de vieti de care ai nevoie ca sa inveti cum sa traiesti cu adevarat.Tom Hazard are un secret periculos. Poate ca arata ca un barbat de 41 de ani, dar din cauza unei boli extrem de rare, traieste de cateva secole. Din Anglia elisabetana pana la Parisul din epoca jazz-ului, de la New York si pana la insulele din Oceanul Pacific, Tom a vazut destule si acum nu-si doreste decat o viata normala. Fiindca trebuie sa isi schimbe mereu identitatea ca sa ramana in viata, acum are acoperirea perfecta: este profesor de istorie la o scoala din Londra. Singurul lucru pe care nu trebuie sa-l faca e sa se indragosteasca."Matt Haig are multa empatie pentru conditia umana, pentru lumina si intunericul ei; foloseste toata paleta disponibila ca sa-si construiasca povestile excelente." - Neil Gaiman"Matt Haig foloseste cuvintele ca pe niste desfacatoare de conserve. Noi suntem conservele." - Jeanette Wintersoneste jurnalist si om de comunicare. De-a lungul timpului, a facut parte din redactia cotidianului national Adevarul si a colaborat cu importante publicatii culturale si generaliste. A realizat interviuri cu o serie de personalitati internationale precum: Amos Oz, Rudy Giuliani, Pascal Bruckner, Helene Grimaud, Irvine Welsh, Johnatan Coe si multi altii. In anul 2008, a transmis de la Jocurile Olimpice de la Beijing. Ca om de comunicare, contribuie la promovarea celui mai mare eveniment cultural international organizat de Romania, Festivalul International George Enescu. Este si speaker pe teme de actualitate culturala si pe teme de comunicare si scrie pe blogul sau, www.anamariaonisei.ro