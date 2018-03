Peste 70 de cineasti invitati la One World Romania 11

Articol webPR

Pe cativa dintre ei i-am prezentat deja in cadrul sectiunilor din care fac parte documentarele lor, pe altii vom incerca sa-i prezentam pe scurt aici, dar pe toti va invitam sa ii cunoasteti in cele 10 zile de festival. Cu siguranta nu veti regreta si vom invata cu totii ceva de la fiecare dintre ei. Lista completa a participantilor este disponibila aici: http://oneworld.ro/2018/l/ro/participanti/ , iar in curand vom publica si lista completa a celor care vor participa la dezbaterile traditionale, organizate dupa fiecare proiectie. Intre 19 si 23 martie vom organiza zilnic incepand cu ora 12:00 la ARCUB cate o intalnire intre invitatii festivalului, deschise si publicului, in care vom discuta despre filmele din selectie si temele principale ale editiei.aduce la One World Romania "Cealalta parte a tuturor lucrurilor" , documentarul care a castigat Marele Premiu al celei mai recente editii a Festivalului de Film Documentar din Amsterdam (IDFA) - unul dintre cele mai prestigioase din domeniu. Din 2005, Mila Turajlić este organizator al Magnificent 7 Festival of European Documentary Films din Belgrad. Este fondatoare a DokSerbia, asociatia cineastilor sarbi, si preda la Archidoc si la Balkan Documentary Center.este un alt regizor care vine in premiera la One World Romania, dar a mai fost prezent printr-un film al sau la editia din 2015 a festivalului - "The Notorious Mr. Bout" . In 2013 Pozdorovkin a primit premiului juriului de la Sundance pentru filmul sau "Pussy Riot: A Punk Prayer", iar anul acesta, in cadrul aceluiasi festival, a obtinut premiul special al juriului acordat celui mai bun montaj pentru "Noul nostru presedinte", pe care il vedem la One World Romania 2018.Pepoate l-ati cunoscut la One World Romania 9 prin filmul sau "Under the Sun" , dar anul acesta il vedeti in carne si oase dupa proiectiile documentarului "Rude" . Vitaly Mansky a absolvit in 1989 Institutul de Cinematografie VGIK si a devenit unul dintre cei mai apreciati regizori si producatori de film documentar rusi contemporani. A regizat mai mult de 30 de filme, prezentate si premiate la festivaluri din intreaga lume si a produs filmele unor regizori precum Renata Litvinova, Alexander Rastorguyev, Sergey Miroshnichenko, Dmitry Zhelkovsky, sau Sergei Loznitsa.De aproape 35 de ani,, una dintre primele documentariste activiste din Statele Unite, documenteaza rezistenta mayasilor din Guatemala in fata fortelor colonizatoare, care au cautat sa ii extermine in diverse moduri. Ea vine pentru prima oara la One World Romania, impreuna cu documentarul sau "500 de ani" , ultimul dintr-o trilogie a rezistentei mayase incepute in 1983, dar si cu producatorul filmului,Un alt film realizat de Pamela, "Granito - How To Nail a Dictator" a fost prezent in selectia One World Romania 2012.este un regizor extrem de creativ si neconventional si in acelasi timp multi-premiat la mai multe festivaluri de film documentar. El va prezenta la One World Romania 11 filmul "Lauda nimicului" pe 17 si 18 martie. Dupa proiectia din 18 martie, ora 11:30, de la Cinema Elvire Popesco, va sustine si un masterclass., realizatoarea documentarului "Licu, o poveste romaneasca", castigator al Marelui Premiu la Festivalul DOK Leipzig 2017 vine la Bucuresti impreuna cu protagonistul filmului,, zis. Ei vor fi prezenti la proiectiile documentarului pe 23 si 25 martie la Cinema Eforie.Realizatoarea documentarului "Antonio si Catarina" - premiat cu Pardino D'Oro (Cel mai bun scurtmetraj) la Festivalul de Film de la Locarno -vine la Bucuresti intre 17 si 20 martie. In prezent Cristina este in etapa de dezvoltare a primului sau lungmetraj, o co-productie India-Romania.Un invitat special al festivalului de anul acesta este protagonistul documentarului "Primavara cambodgiana" - un calugar budist activist din Cambodgia, care continua lupta pentru drepturile semenilor sai, in ciuda amenintarilor primite constant. El vine la Bucuresti impreuna cu regizorul filmului,. Documentarul este lungmetrajul sau de debut si a lucrat la el timp de 9 ani.Participantii la cea de-a 11-a editie a Festivalului One World Romania sunt:Biletele, abonamentele generale si cele de 5 intrari au fost deja puse in vanzare pe site-ul partenerilor de la Eventbook . Informatii complete despre programul celei de-a 11-a editii sunt disponibile pe site-ul www.oneworld.ro si pe pagina de Facebook: www.facebook.com/one.world.romania