Reading Gives You Power - parteneriat Nemira si 5 to go

In spiritul acestei campanii, Nemira propune pentru lectura peste 400 de carti in cafenelele 5 to go din Bucuresti si din tara, pentru ca nicio zi nu ar trebui sa treaca fara cafea si fara cateva capitole dintr-o carte buna.De asemenea, cititoarele ce vor pasi in cafenelele 5 to go pe 8 martie vor primi cadou bestsellerul Fata care citea in metrou, de Christine Feret-Fleury, o poveste frumoasa, care ne aminteste ca in epoca retelelor sociale imaginatia e cea mai importanta.In cadrul aceluiasi parteneriat, 15.000 de pahare de colectie, cu un layout special ce va sublinia mesajul campaniei Reading Gives You Power, vor fi distribuite in cafenelele 5 to go in perioada 23-28 aprilie. Sarbatorim astfel impreuna Ziua Internationala a Cartii printr-o campanie inedita de promovare a placerii lecturii.5 to go este cel mai mare lant de cafenele din Romania si Europa de Est si totodata unul dintre cele mai puternice brand-uri romanesti din zona business-urilor HoReCa.Editura Nemira, una dintre primele edituri particulare din Romania, se afla de peste 25 de ani in topul preferintelor cititorilor, prin prestigiul autorilor si rafinamentul cartilor.