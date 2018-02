Articol webPR

Pe parcursul serii veti afla despre o parte mai putin cunoscuta a istoriei palatelor Familiei Regale. Gazda dumneavoastra, Dr. Stefania Dinu va va purta intr-o calatorie virtuala in timp, in locurile in care bunul gust si eleganta erau la ele acasa.Palatele Familiei Regale a Romaniei se ridicau, din toate punctele de vedere, la nivelul unor adevarate resedinte regale pline de fast si somptuozitate, care asigurau toate utilitatile si functionalitatile necesare, fiecare locuinta fiind proiectata dupa planurile unui arhitect strain sau autohton. In cele mai multe cazuri, locuintele au fost construite asa cum au dorit cei care le-au comandat, respectandu-se dorintele si gusturile lor in ceea ce priveste decoratia interioara si amenajarea parcurilor si a gradinilor.Alaturi de Dr. Stefania Dinu veti intra in holul impozant al Castelului Peles, va veti bucura de farmecul incaperilor Palatului Regal din Calea Victoriei, ale Castelului Foisor sau ale Castelului Savarsin si va veti plimba prin gradinile Palatului Regal de la Balcic sau ale Castelului Bran.Tot acum veti afla ca locuintele celor trei regi ai Romaniei s-au ridicat la standardele cerute de o locuinta regala, au fost moderne, spatioase, dotate cu toate utilitatile, cu interioare decorate in pas cu stilurile arhitecturale specifice epocii in care au fost construite.Va reamintim ca Muzeul gazduieste expozitia temporara "O Prietenie Regala: Grigore Antipa si Regii Romaniei 1892-1944". Expozitia spune povestea prieteniei dintre marele savant roman Grigore Antipa si Familia Regala a Romaniei. Aceasta prietenie se intinde pe patru generatii si este dezvaluita de nepretuite obiecte, documente si fotografii inedite din colectiile muzeelor partenere, expuse in aceasta perioada in Holul Central de la etajul Muzeului.Conferinta "Palatele Familiei Regale - istorie, eleganta si fast" va avea loc in Sala Insectelor de la etajul Muzeului iar participarea este gratuita, in limita locurilor disponibile.Parteneri media: Radio Romania Cultural, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Gradinite.com, Prokid.ro,GoKID.ro, mamica.ro, melc-codobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com, HotNews, SmartWoman, Mamica de azi, Mami, stiripentrucopii.com,kidsnews.ro, labucatarie.ro.Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa.