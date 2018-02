Conferintele de la sosea -"D-ale Carnavalului". Despre Cuci si Farsang - Conferinta sustinuta de Anamaria Iuga

Articol webPR

Vom discuta despre semnificatiile contemporane ale sarbatorii si vom viziona doua montaje video cu obiceiuri documentate in doua localitati din Romania: Farsangul (2009, Dognecea, Banatul montan, cercetare initiata de grupul "Orma. Sodalitas Anthropologica", Cluj Napoca), si obiceiul si festivalul Ziua Cucilor (Branesti, judetul Ilfov, documentat alaturi de voluntari ai MNTR intre anii 2014-2016).In fiecare an, trecerea de la iarna la primavara, ca si trecerea de la un an vechi la unul nou, este marcata de sarbatori menite sa alunge spiritele rele si iarna, si sa anunte, deopotriva, renasterea simbolica a lumii, asigurand prosperitatea comunitatii. Astfel este si Saptamana Lasatului Secului de branza de dinaintea postului Pastilor, ce aduce cu sine Carnavalul, nu numai la noi, ci si in numeroase tari din Europa ori de pe alte continente. Carnavalul, ca ritual ce inverseaza ordinea sociala si suspenda comportamentul obisnuit, obliga participantii la actiuni incarcate de sens, la folosirea mastilor si a accesoriilor ce oculteaza astfel identitatea celui deghizat, absolvindu-l de responsabilitatea actiunilor.Ultimele zile din saptamana Lasatului de Sec fac trecerea spre o perioada de abstinenta si de purificare, fiind, totodata, asociate venirii primaverii, astfel ca reverbereaza semnificatii stravechi. Prevaleaza excesele alimentare, iar in unele parti ale tarii, se aprind focuri pe dealuri si are loc obiceiul Strigarea peste sat ("Alimori", "Priveghi", "Hodaite", "Uralie"). In Transilvania, in comunitatile de maghiari ori de sasi, in Banat, la sasi, dar si la romani ori la baiesi sau chiar si pe malul stang al Dunarii, mai ales in comunitatile de bulgari, de Lasatul Secului, oamenii se mascheaza si au un comportament carnavalesc la obiceiul ce poarta numele de: "Zapostit", "Farsang" ori "Cuci".Radio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, TVR, Dilema Veche, Historia, Decat O Revista, Iocan, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, Infinitezimal, LiterNet.ro, Ziarul Lumina, HotNews.ro, webpr.ro, www.ordineazilei.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, agro-tv.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, financiarul.ro, news24.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin, Blitz TV.