Lansarea romanului Trezirea leilor, de Ayelet Gundar-Goshen, marți, 20 februarie

Participa la eveniment Tania Berg-Rafaeli, Sef adjunct de misiune la Ambasada Israelului, jurnalista Ana Maria Onisei, Dana Ionescu, coordonatoarea colectiei Babel, scriitorul Florin Chirculescu si Cosmin Ciotlos, critic literar.Intr-o noapte, dupa o garda lunga, neurochirurgul Eitan Green loveste cu masina un african si, panicat, fuge de la locul accidentului. A doua zi, viata se schimba: medicul trebuie sa plateasca pentru fapta lui. Si nu oricum. Mai multe dileme ameninta sa distruga echilibrul fragil dintr-o lume a dezechilibrului si a violentei. Mai multe vieti risca sa se spulbere. Mai multe suflete asteapta sfarsitul unui cosmar. Responsabilitate? Lasitate? Vina? Eroism? Altruism? Empatie? Ce sunt toate acestea dupa ce o intamplare absurda ajunge sa domine un destin ce scapa de sub control? Iata cateva dintre intrebarile ce-si cauta raspunsuri in Trezirea leilor, roman al cautarilor si al tensiunilor si meditatie despre o societate imorala."Gundar-Goshen stie foarte bine sa dea adancime emotionala unei intrigi de thriller, cu rasturnari de situatie si accent pe vinovatiile, dorintele si secretele personajelor." New York Timess-a nascut in Israel in 1982 si a studiat psihologia la Universitatea din Tel Aviv, unde a lucrat si ca jurnalista. Apoi a studiat cinematografia, iar scenariile ei de film si de televiziune au castigat premii la festivaluri internationale. In prezent contribuie cu articole la BBC, Financial Times, Time Magazine si The Telegraph. O noapte, Marcovici, romanul de debut din 2012, bestseller in Israel, a fost recompensat cu Premiul Sapir pentru debut si tradus in treisprezece limbi. A intrat si pe lista scurta pentru Grand prix des lectrices de Elle. Al doilea roman, Trezirea leilor, a fost foarte bine primit de critica si a intrat in lista de recomandari pe 2016 ale New York Times, Wall Street Jurnal, The Observer.