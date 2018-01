webPR Comori nevazute - Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa"

In cadrul emisiunii "Stiinta in cuvinte potrivite", realizatorii Corina Negrea si Dan Manolache impreuna cu invitatii lor vor discuta despre Patrimoniul Stiintific al Muzeului, care este format din cca. 2 milioane exemplare de nevertebrate si vertebrate (actuale si fosile), in prezent, cea mai mare colectie fiind cea de insecte, cu peste 1.000.000 de exemplare, urmata de colectia stiintifica de moluste cu peste 250.000 de exemplare si colectia de crustacee cu peste 100.000 de exemplare. Emisiunea-dezbatere va fi transmisa in direct de Radio Romania Cultural si video, pe www.radioromaniacultural.ro, intre orele 13:20 si 14:30.Cea mai valoroasa colectie care va putea fi vizitata in aceasta zi este colectia stiintifica Aristide Caradja - adevarat tezaur stiintific si muzeologic, cu cca. 74.500 exemplare de fluturi colectate din Europa Centrala si de Sud, Orientul Mijlociu, Siberia Orientala, centrul si sudul Chinei, nord-vestul Africii, America Centrala si de Sud, India, Malaezia si Australia. In cadrul acestei colectii pot fi admirate numeroase exemplare care apartin unor specii rare, amenintate, multe dintre acestea avand o valoare patrimoniala deosebita.Ghidajele in colectia de fluturi, programate de la 10:30, 12:00 si 15:00, vor fi realizate de catre personal stiintific de specialitate al Muzeului. Participarea este gratuita iar inscrierea se face prin email pe adresa info@antipa.ro, in limita a 15 locuri/grup.In mod special, luni, 15 ianuarie 2018, publicul poate vizita gratuit expunerea permanenta a Muzeului care, in aceasta perioada contine si expozitia temporara "O Prietenie Regala: Grigore Antipa si Regii Romaniei 1892-1944", aflata in Holul Central de la etajul Muzeului.Accesul publicului in Muzeu se va face intre orele 10:00 si 18:00 (ultimul vizitator va intra la ora 17:00).Detalii: www.antipa.ro si pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa Parteneri media: Radio Romania Cultural, UnitedMedia, Calendar Evenimente, comunicatedepresa.ro, Centruldepresa.ro, Gradinite.com, Prokid.ro, GoKID.ro, mamica.ro, melc-codobelc.ro, agendacopiilor.wordpress.com, HotNews, SmartWoman, Mamica de azi, Mami, stiripentrucopii.com, kidsnews.ro, labucatarie.ro.