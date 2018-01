Piatra. Focul. Lemnul - Trei filme despre Tinutul Buzaului proiectate la Cinema Muzeul Taranului

Articol webPR

Piatra-Tinutul Buzaului, (42 min.), documentar difuzat in premiera cinematorgrafica de Muzeul National al Taranului Roman. Filmul aduce in prim-plan cititori in piatra si cioplitori in stanca - sculptori exceptionali si creaturile lor fabuloase de la marginea padurii, dar si trovanti slefuiti de natura, care intra in rezonanta cu sculpturile, cu muntii de sare si cu vulcani noroiosi ce dau nastere impreuna unui peisaj cu note de fantastic. (Producator - Digi World, regizori: Adriana Oprea, Anca Gradinariu si Iulian Pana, anul 2017).La finalul filmului regizorii vor fi deschisi la discutii si intrebari din partea publicului.Focul-Tinutul Buzaului (35 min.). Inspirat de focurile vii din Lopatari, documentarul are ca subiect acest fenomen natural spectaculos, specific zonei si un personaj principal, fierarul Titi Stan, de 85 de ani din Bozioru, care stie sa faca o caruta intreaga, de la A la Z, in micul sau atelier. (Producator - DigiWorld, regizor: Adriana Oprea, anul 2015).Lemnul-Tinutul Buzaului (38 min.) este un documentar dedicat unei materii care inca randuieste viata oamenilor de la nastere si pana la moarte, ii adaposteste, ii hraneste si ii inspira, dar mai ales ii apropie de Dumnezeu, prin bisericile de lemn din secolele al XVIII-lea si al XIX-lea, capodopere de arhitectura si de spiritualitate. (Producator - DigiWorld, regizori: Andrei Dobrescu, Adriana Oprea, anul 2016).Filmele vor fi prezentate la Cinema Muzeul Taranului - Studioul Horia Bernea, luni, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 19.Eveniment organizat de DigiWorld, in colaborare cu Muzeul National al Taranului Roman, Geoparcul Tinutul Buzaului.