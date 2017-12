"Scrisori de pe front" - Lansare de carte, 20 decembrie 2017, ora 19, Clubul Taranului, Muzeul National al Taranului Roman

Articol webPR

Cartea aduna laolalta si pune in valoare marturii din timpul Marelui Razboi: scrisori si carti postale, jurnale si note de front, memorii ale preotilor militari si ale prizonierilor, fotografii. Pentru ca oamenii din acele vremuri mai au inca ceva sa ne spuna. Din aceste detalii, amanunte si alte lucruri aparent neinsemnate, ne putem construi propria imagine despre anotimpurile si intregul Marelui Razboi.Este si o intalnire cu cei care, sedusi de tema, au cautat si gasit in propria "lada din pod", in vechile hartii de familie, marturii din perioada Primului Razboi Mondial: scrisori, jurnale, note de front, fotografii.Va prezenta Filip Florian.Actorul Andrei Runcanu va citi fragmente din scrisori si alte marturii ale vremii.Le multumim tuturor acelora care, intr-un moment sau altul, intr-un fel sau altul, au aderat entuziast la ideea "Scrisorilor de pe front":Anne Marie Boyard si Valentina Roman (pentru donatia de carti postale in limba franceza),Daniel Mladin (pentru bunavointa cu care a pus la dispozitie colectia sa de fotografii si carti postale),Dr. Paula Ivan si Dr. Alina Pavelescu (Arhivele Nationale ale Romaniei),Comandor Marian Mosneagu si Colonel Adrian Grigore (Arhivele Militare Nationale Romane),Cristina Struteanu, Ruxandra Grigorescu si Mariana Petrisor, Mihai Ardeleanu, Daniel Focsa si Bogdan Cacuci (pentru insemnarile si fotografiile pe care le-au oferit).Mirela Florian (initiere proiect, conceptie editoriala), Vera Hampu (transcriere manuscrise), Cristina Hurdubaia (pagina de facebook) Carla Duschka si Ciprian Isac (concept grafic, DTP), Monica Pepine, Evelin Marton si Georg Aescht (traduceri), Carmen Mihalache (manager proiect editorial).Volumul a aparut cu sprijinul financiar al Administratiei Fondului Cultural National