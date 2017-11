Saptamana filmului maghiar la Bucuresti, editia 11, 12-19 noiembrie 2017

Articol webPR

Institutul Balassi - Institutul Maghiar din Bucuresti organizeaza, in perioada 12-19 noiembrie 2017, a unsprezecea editie a Saptamanii Filmului Maghiar, gala productiilor cinematografice maghiare la Bucuresti. Scopul evenimentului este de o oferi a privire in ansamblu asupra cinematografiei maghiare, asupra spiritualitatii, varietatii si prezentului ei.

Saptamana Filmului Maghiar va fi gazduita si in acest an de Muzeul National al Taranului Roman, la Cinema Muzeul Taranului - Studioul Horia Bernea (Str. Monetariei nr. 3). Intrarea la proiectii este gratuita. Filmele sunt subtitrate in limba romana, respectiv engleza. Inainte de proiectii, profesorul universitar Radu Igazsag, critic de film si regizor de filme de animatie, va face o scurta prezentare a fiecarui film.

Filmul de deschidere a Saptamanii Filmului Maghiar la Bucuresti, pelicula 1945, in regia lui Torok Ferenc, va avea lansarea la Bucuresti, in prezenta scenaristului, Szanto T. Gabor. Inainte de proiectia acestui film, Szemzo Tibor (autorul coloanei sonore a filmului) si Goz Laszlo (unul dintre interpretii muzicii filmului), formand duoul Takarmanybazis Tandem, vor reflecta intr-o conceptie incomparabila, caracteristica lor, asupra sunetelor filmului si a imaginilor alb-negru ale lui Ragalyi Elemer (operatorul filmului), intr-un cineconcert intitulat 1945 - Filmul vazut prin sunete.

In cadrul Saptamanii Filmului Maghiar la Bucuresti, anual prezentam cate un festival maghiar de film, anul acesta invitatul nostru fiind Festivalul International de Scurtmetraje BuSho - Budapest Short. Sub marca acestui festival, prezentam la Bucuresti cele mai bune pelicule maghiare participante la editia 2017, precum si filmele premiate, respectiv scurtmetrajul artistic Welcome, castigatorul marelui premiu al festivalului.

In programul acestei editii a Saptamanii Filmului Maghiar figureaza noua filme artistice de lungmetraj, dar proiectam si filme experimentale, filme documentare, de animatie si scurtmetraje, adevarate "trufandale" pentru iubitorii de cinema. Printre filmele artistice se numara pelicule premiate anul trecut la festivalurile internationale din lume. Datorita succesului international al cinematografiei maghiare, distribuitorii romani si-au indreptat atentia catre filmele maghiare, iar dupa Fiul lui Saul si Despre trup si suflet, cinefilii pot viziona pe marile ecrane si alte noi filme maghiare.

Filmul cu cel mai mare succes de public in Ungaria, Kincsem - pariul secolului va fi lansat in Bucuresti tot in cadrul Saptamanii Filmului Maghiar, in prezenta regizorului Herendi Gabor. Il avem ca invitat si pe Madarasz Isti, regizorul filmului Bucla temporala, premiat la Festivalul de film Science+Fiction din Trieste pentru cea mai buna creatie. In programul Saptamanii Filmului Maghiar figureaza si pelicula Brazilienii, care de asemenea va intra in circuitul cinematografelor din Romania, va fi prezentata filmul Cu inima curata, nominalizata anul trecut la Premiul Oscar, respectiv Cetateanul, in regia lui Vranik Roland, precum si Coiotul de Kostyal Mark. La premiera din Bucuresti a filmului Putul ne onoreaza cu prezenta regizorul Gigor Attila si editorul Kiss Wanda.

Nu-i vom uita nici pe micii cinefili, pentru prima data organizam si ateliere de creatie pentru ei, calauzindu-i in lumea miraculoasa a celor doua filme pentru copii prezente in program: Bobita si Buburuza, respectiv Povesti plutitoare.

In sectiunea de filme documentare a Saptamanii Filmului Maghiar proiectam un road-movie muzical de Bereczki Csaba, Soul Exodus, o calatorie in timp si spatiu a unor muzicieni care-si cauta radacinile pornind din Canada, ajungand pana in Basarabia prin Paris, Berlin si Budapesta. La proiectia va fi prezent regizorul filmului, Bereczki Csaba. Pelicula Hai, baieti! prezinta fenomenul unguresc din lumea hocheiul pe gheata, un portret de echipa transpus intr-un film documentar emotionant si dinamic. Filmul va fi urmat de o intalnire a publicului cu regizorul Francisco Escalante.

In avanpremiera Saptamanii Filmului Maghiar, duminica, 12 noiembrie, la sediul Institutului Balassi - Institutul Maghiar din Bucuresti, vom vernisa expozitia de fotografii realizate de artistul fotograf Szilagyi Lenke in timpul filmarilor peliculei 1945, urmata de concertul de jazz sustinut de Kozma Orsi Quartet.

Invitatilor Saptamanii Filmului Maghiar le va face mare placere sa raspunda la intrebarile cinefililor si spectatorilor in cadrul intalnirilor cu publicul. Vom avea invitati in fiecare zi, din aproape toate genurile filmului, astfel publicul ii poate intalni pe scenaristul Szanto T. Gabor, organizatorul de festivaluri Gabeli Tamas, operatorul Maly Robert, regizorii Herendi Gabor, Bereczki Csaba, Francisco Escalante, Madarasz Isti, Gigor Attila si editorul Kiss Wanda, scopul Saptamanii Filmului Maghiar avand ca obiectiv dialogul, cunoasterea si intelegerea culturala.

Scopul nostru este, de asemenea, dialogul dintre specialistii celor doua tari, inclusiv la nivelul institutiilor de invatamant cinematografic. Anual invitam un cineast sa sustina o prezentare, un curs pentru studentii Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, anul acesta scenograful Szanto T. Gabor va vorbi despre ecranizarea unei piese literare.

Saptamana Filmului Maghiar se va incheia pe data de 19 noiembrie cu un film despre tineri regizat de Tiszeker Daniel: #Niciodatanusetermina, care la fel ca pelicule celelalte oferite publicului bucurestean in anii anteriori (EXISTA ceva... sau Balaton method) dovedeste ca tinerii din Ungaria au aceleasi ganduri, probleme, aspiratii ca si generatia tinerilor din tara vecina.

Programul detaliat al cele de-a 11-a editii a Saptamanii Filmului Maghiar la Bucuresti: http://bukarest.balassiintezet.hu

Pentru alte informatii adresati-va coordonatorului Saptamanii Filmului Maghiar Csegedi Magdolna: +40-724-557112