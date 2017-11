Eveniment de lansare a volumului 22/2017 al revistei MARTOR. Anuarul de antropologie al Muzeului National al Taranului Roman, 14 noiembrie 2017, ora 17, Clubul Taranului

Articol webPR

Cu ocazia lansarii numarului tematic Back to the Future. Creative Traditions in the 21st Century / Inapoi in viitor. Traditii creative in secolul XXI, va invitam la o dezbatere pe marginea problematicii traditiilor. Vorbim despre traditii la timpul prezent si incercam sa mergem un pas mai departe in intelegerea lor: traditiile nu inseamna numai cultura reprodusa, transformata si transmisa din generatie in generatie, ci - din ce in ce mai mult - un construct intelectual si un domeniu al pietei cu un potential semnificativ.Tema celui de-al 22-lea numar al revistei MARTOR ofera ocazia unei discutii despre implicatiile complexe si adesea dificil de formulat ale prezentei culturilor traditionale locale in societatile contemporane. Numarul a fost gandit si construit ca o suita de texte in dialog, generate de doi poli: pe de o parte, studiile care au raspuns apelului editorilor pentru acest numar tematic; iar pe de alta parte, textele nascute din experienta unui proiect derulat in acest an, propus de antropologul Vintila Mihailescu si gazduit de Muzeul Taranului: Forumul traditiilor creative. Prin urmare, textele insele sunt organizate intr-o arhitectura care da seama de dubla amorsa a volumului: teoria si practica traditiilor creative.La dezbatere vor participa: Vintila MIHAILESCU, Bogdan IANCU, Corina IOSIF, Anamaria IUGA si Ioana POPESCU.Revista poate fi citita onlinela adresa: www.martor.muzeultaranuluiroman.ro . Articolele pot fi descarcate gratuit, in format PDF. MARTOR este o revista academica indexata de CEEOL, EBSCO, AIO si Index Copernicus.Acest numar al revistei MARTOR a fost publicat cu sprijinul Administratiei Fondului Cultural National., Infinitezimal,, Ziarul Lumina,, matricea.ro, promenada-culturala.ro,, agro-tv.ro,