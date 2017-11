"Cu tenda"- Povesti cu aromani- Expozitie la Muzeul National al Taranului Roman

Articol webPR

Pornind de la memoria imaginii-martor si puterea de sugestie a obiectelor ce construiesc identitatea culturala a comunitatii, publicul este invitat sa descopere o serie de imagini si obiecte arhetipale devenite iconice pentru comunitatea aromana - drumul, muntele, caravana, oile, falcarea, calivele, hoara, mataniile, hlambura, carlibana si o serie de relatii existente in lumea arhaica: relatia cu natura, cu animalele, cu mestesugul, sensul calatoriei si al familiei, dar si al cautarii unei patrii primitoare, cand istoria ii devine potrivnica.Fotografiile de arhiva, textele etnografice, istorice sau autobiografice - reprezentari ale lumii vechi aromanesti - sunt insotite de imagini, obiecte, inregistrari audio si video, contrapuncte ale culturii contemporane rurale si urbane aromanesti. Pestera, Velingrad, Rakitovo, Dupnita, Muloviste, Crusevo, Bitola, Stip, vechi sate si orase aromanesti din Bulgaria si Macedonia, dar si Camena, Beidaud, Stejaru, Sinoe, Calarasi, Slobozia, Pipera, Constanta, Bucuresti imagineaza drumul parcurs de aromani prin istoria si destinul comunitatii in incercarea de a se autodefini.Expozitia este unul dintre produsele culturale de referinta ale proiectului european("calatorind cu cortul") -[Living memory of southeastern Europe], co-finantat prin programul Europa Creativa al Uniunii Europene (2015-2019), derulat in parteneriat cu Association Center for Intercultural Dialog - Kumanovo din Republica Macedonia, O.R.S. Osservatorio ricerca sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali, din Italia si Universitatea "Paisii Hilendarski" din Plovdiv, Bulgaria. Expozitia urmeaza sa fie itinerata din aprilie 2018 si in tarile partenere.: Lila Passima10.11.2017 - 10.02.2018 / Sala Foaierde marti pana duminica, orele 10 -18Dilema Veche, Historia, Decat O Revista, Iocan, TVR, Blitz TV, Radio Romania, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Radio Romania Bucuresti Fm, RFI Romania, Igloo, Arhitectura, Observator cultural, Infinitezimal, LiterNet.ro, Ziarul Lumina, HotNews.ro, webpr.ro, www.ordineazilei.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, matricea.ro, promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, getlokal.ro, semnebune.ro, www.cooperativatraditionala.ro, agro-tv.ro, iqool.ro, www.gratuitor.ro, financiarul.ro, news24.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin.