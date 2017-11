Targ de Sfintii Mihail si Gavriil la Muzeul National al Taranului Roman

Articol webPR

Sambata, inainte de Hranghel, se fac mosi. De Hranghel fiecare om trebuie sa aprinda o lumanare care ii va fi "lumina de veci" in lumea de dincolo. Finii merg cu colacei la nasi. Se amesteca berbecii cu oile. In acest scop se face turta aretilor (berbecilor) care se arunca intre oi. Daca ea cade cu fata in sus, oilor le va merge bine. Se serbeaza "cu desavarsit nelucru". Irina NicolauAlaturi de mesteri, Galeria de Arta Taraneasca scoate in curte lucruri care mai de care mai incantatoare: haine de sarbatoare, stergare din bumbac, scoarte, lepedee si fete de masa; plosti, ulcioare, cani, farfurii; obiecte din lemn: linguri, casete, scaune; oua incondeiate; icoane pictate pe lemn sau pe sticla, impletituri si alte mestesuguri.De-ale gurii puteti targui: miere, prajituri, zacusca, turta dulce, plante de leac si tuica.Va invitam sa regasiti frumusetea si marturia gesturilor in lucrurile mestesugite deopotriva de tarani, artizani si artisti.Targ (o)randuit de Muzeul National al Taranului Roman4 lei, 2 lei (elevi, studenti, pensionari).Oana CONSTANTIN si Simona HOBINCU (Sectia Educatie Muzeala)"Ingerii sunt duhurile slujitoare lui Dumnezeu. La inceput toti ingerii au fost buni si intelepti. Dupa incercarea la care i-a supus Dumnezeu, inainte de Facerea Lumii, o parte din ei, cei condusi de Lucifer, s-au razvratit. Atunci, spune Scriptura, a fost mare razboi in cer. Mihail si ingerii cei buni au invins, iar cei rai au fost aruncati din cer si au devenit demoni. Peste soborul ingerilor buni, Dumnezeu l-a randuit, pe veci conducator, pe Arhanghelul Mihail.In aceeasi zi este sarbatorit si Arhanghelul Gavriil, ingerul talmacitor al viselor si vedeniilor. Gavriil vesteste lui Ioachim si Anei nasterea Mariei, Maica Domnului, tot el descopera preotului Zaharia nasterea si menirea lui Ioan Botezatorul, in fine, o anunta pe Fecioara Maria ca-l va aduce pe lume pe Domnul Hristos." Irina Nicolau - Ghidul sarbatorilor romanesti, Infinitezimal,, Ziarul Lumina,, matricea.ro, promenada-culturala.ro,, agro-tv.ro,