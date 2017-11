Vineri incepe Culese din Balkani -Festival International de Film Documentar Antropologic, ed.III, la Muzeul Taranului Roman, cu intrare libera

Articol webPR

INTRAREA e LIBERA ca pasarea cerului.* PROGRAMUL (Cinema Muzeul Taranului & Clubul Taranului), mai jos, pe www.culesedinbalkani.ro sau pe facebook.com/events/440334029695204 Toate filmele au subtitrari in romana.Balcanika, Ethnologica, AntRO, DocuForm, Student Showcase, Ateliere pentru adolescenti, Media Documentaries, Evenimente speciale.aduce impreuna filme din zona Balcanilor (Grecia, Romania, Croatia, Serbia, Muntenegru, Bulgaria) care prezinta subiecte actuale si diversificate ale Balcanilor cum ar fi problema refugiatilor, a comunitatilor marginale, a muzicii contemporane (hip hop), a turismului ca fenomen social, a post-socialismului sau trateaza aspecte ale ritualurilor magico-religioase, a vietii cotidiene si de familie dintr-o perspectiva intima si curajoasa.Sectiuneaprezinta filme sau materiale filmate pe teren de catre cercetatori etnologi. Filmele trateaza obiceiuri traditionale inedite precum Ruptul Sterpelor din Ieud (MM), Masura vacii din Galautas (HR) sau Nunta Cornilor din Bania (CS). Filmele trateaza obiceiurile fie din perspectiva filmarilor de teren ca instrument de cercetare fie intr-o maniera jucausa precum in filmul Nunta pe dos.Sectiuneaeste dedicata unor regizori romani de film documentar, care au urmat cursuri de antropologie si/sau etnografie vizuala sau antropologilor straini care au facut filme in Romania. Majoritatea filmelor din aceasta sectiune au fost realizate ca parte a cercetarilor din cadrul programelor universitare pe care le-au urmat. Filmele din acest an povestesc despre cai care vindeca, problematici ale discursului, barbati singuri sau familii aflate intr-o relatie de apropiere cu natura sau povestea unuia dintre cele mai notorii cartiere din Marea Britanie.Documentarul si expresiile lui variate sunt prezentate in sectiuneacare exploreaza multiplele forme pe care le poate lua documentarul in relatie cu cercetarea antropologica. In cautarea expresiei originale, autorii acestei sectiuni exploreaza forme noi de discurs antropologic si filmic. Acestia vorbesc despre refugiati printr-o voce tacuta, despre copiii din Egipt printr-un ecran dublu, despre femei care ne arata cum vad ele lumea in timp ce sunt spalate pe cap, despre monumente uitate sau povesti epice inventate si, nu in cele din urma, despre mituri periculoase ale societatilor traditionale asa cum este cea din Papua Noua Guinee.prezinta filme documentare realizate de jurnalistii de la Digi World si de la Agerpres despre Tinutul Buzaului si despre Taramul dintre ape.. In Romania, se desfasoara in prezent trei cursuri de antropologie vizuala ce au ca rezultat filme realizate de catre studenti. Aceasta sectiune prezinta rezultatele cursurilor practice realizate de catre Bogdan Iancu si Ileana Gabriela Szasz la SNSPA si Universitatea Bucuresti (Bucuresti) si de catre Marius Lazar si Mihai Andrei Leaha la UBB (Cluj-Napoca).. In aceasta sectiune, aducem impreuna filme documentare scurte realizate de catre adolescenti, fie in echipa, fie in format colaborativ. Asociatia Vira lucreaza cu adolescentii din diverse comunitati din Romania si Moldova inca din 2012, pentru a ajuta liceenii sa realizeze primul lor film documentar. Asociatia CEVA va prezenta rezultatul proiectului docT (documentare prin tehnologie) desfasurat timp de 5 luni in Fagaras pentru liceenii orasului. Nosso Morro (Dealul nostru) este un proiect colaborativ Big Tree Collective prin care adolescentii din Rio de Janeiro isi prezinta comunitatea.aduna la Clubul Taranului concerte, un party balcanic, un laborator muzical, un laborator antropologic, povestiri si degustari si multa voie buna.(Detalii: www.facebook.com/events/440334029695204 16:00 - Turism! (Tourism!)R: Tonci Gacina, Croatia, 2016, 52`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/XCqwGp17:00 - EOHAR: Vladimir Perovic, Muntenegru, 2015, 22`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/hUk9MjAltimirR: Kay Hannahan, Bulgaria / SUA, 2017, 17`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/CL9d8w18:00 - Acasa (Man at Home), R: Stratis Vogiatzis & Konstantinos Koukoulis, Grecia, 2016, 45`, Subtitles In EnglishQ&AINFO ---> https://goo.gl/3rL1k419:00 - La adapostul apei (Unless the Water is Safer than the Land), R: Arjang Omrani, Germania / Iran, 2015, 38`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/JdeTCdPassager, R: Arjang Omrani, Grecia, 65`, (work in progress), Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/o3EADs21:30 - Stori Tumbuna: Povestile strabunilor (Stori Tumbuna: Ancestors` Tales), R: Paul Wolffram, Noua Zeelanda, 2011, 82`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/KuSDxH11:00 - Focul - Tinutul Buzaului (Fire - Buzau County), by Digi World, Romania, 35`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/3ukePULemnul - Tinutul Buzaului (Wood - Buzau County), by Digi World, Romania, 38`, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/hWDfTu12:30 - Taramul dintre ape (People of the Danube Delta), Agerpres, Romania, 55`,Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/JZqueV13:45 ¬ Kalami, R: Bjorn Reinhardt, Grecia, 2009, 60`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/R8hYhh15:00 - Viata la tara (Hay Days), R: Ralph Veraart, Norvegia, 2013, 31`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/u5s9x9Eu si omul naturii (Man of Nature and Me), R: Orsolya Veraart, Romania/Norvegia, 2013, 37`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/DPRkeE16:15 - Timoc, Lumea de dincolo (The world beyond. Timoc), R: Marius Olteanu, Romania, 2010, 82`,Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/8DtPyc18:00 - Gazda (Khozyain / The Host) , R: Mircea Sorin Albutiu, Romania, 2017, 40`, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/vNA4fm19:00 - Versuri cotidiene (Every Single Day), R: Spyros Gerousis , Grecia, 2016, 55`, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/hsTa3820:15 - City Play, R: Paloma Yanez Serrano, UK, 2015, 31`, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/gPA6Kx21:00 - Surya, from eloquence to dawn (Surya, drumul spre soare), R: Laurent Van Lancker, Belgia, 2006, 76`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/dSnBh511:00 - Student Showcase, Filme realizate de studentii de la Antropologie Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes Bolyai Cluj, SNSPA, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/8gzUKw13:30 - Nosso Morro (Dealul nostru/The Big Tree Collective), Brazilia, 2016, 36`, Q&A, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/ubrsVK14:30 - Ruptul sterpelor la Ieud, R: Anamaria Iuga , Romania, 2016, 15`, *No English Subtitles * Inregistrari de terenINFO RO ---> https://goo.gl/BFfR2qGreu! Le-am cantat toata noaptea!, R: Florin Iordan, Romania, 2017, 16`, *No English Subtitles * Inregistrari de terenQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/bJQDqL15:30 - Ionas viseaza ca ploua (Ionas Dreams of Rain), R: Dragos Hanciu, Romania, 2017, 28`, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/VsrHQh16:15 - Darul cailor (Healing Horses), R: Armina Dinescu, Danemarca, 2016, 27`, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/ynJVQK17:00 - Discursuri (Layers of Speech), R: Irina Radu, UK/Romania, 2017, 19`, (Work in progress), Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/34vcx417:35 - Dem a Talk (Vor vorbi), R: Eugenio Giorgianni, Clara Kleininger, Stefania Villa, UK, 2014, 34`, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/NwjaLD18:30 - Nunta pe dos (Mockup Wedding), R: Mihai Andrei Leaha, Romania, 2017, 47` , Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/wyNRSE19:30 - Aniversare (Anniversary), R: Claudiu Mitcu, Romania, 2017, 54¬, Subtitles In EnglishQ&AINFO RO ---> https://goo.gl/gPRc3320:40 - Destainuiri la feminin (Women in Sink), R: Iris Zaki, UK / Israel, 2015, 35`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/hNj2P921:15 - Monument, R: Igor Grubic, Croatia, 2015, 50`, Subtitles In EnglishINFO RO ---> https://goo.gl/f8XBF5(Detalii: www.facebook.com/events/122591735104405 21.00 Nitelus show | muzica & lectura cu Torsan12:00 - 14:00#OpenTalk cu Arjang Omrani & Paloma Yanez Serrano. Moderat de Mihai Andrei Leaha18:00 - 19:45Oamenii Patrimoniului - lansare proiect@Culese din Balkani: mini-documentare + discutii20:00 - 21:00Cantari ciobanesti din Vrancea. Concert-Lansare Etnophonie 2822:00 - 02:00Balkanton#8 | joc si voie buna: muzici din Balcani. Party cu Sasa11:00 - 12:30Laboratorul muzical al Marucai. Pentru oameni mici si oameni mari13:00 - 15:00Antropologia bauturii la romani: tuica, vinul si cu braga. Degustari si povestiri15:00 - Showcase: Ateliere pentru adolescentidocT-documenting through technology by Centrul Pentru Educatie Vizuala si Antropologica (CEVA)Fagaras, 71`Q&A *No English Subtitles16:45 - Showcase: Ateliere pentru adolescentiPrimul meu film documentarAsociatia Vira60`Q&A *No English SubtitlesDetalii pe www.culesedinbalkani.ro