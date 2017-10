Anul acesta, copiii Teatrului Vienez vor interpreta comedia lui Ferdinand Raimund "Taranul milionar", o piesa in care autorul aduce romatism, drama dar si comedie.

JOI, 2 noiembrie, ora 19:00

DUMINICA, 5 noiembrie, orele 11:00 și 19:00

MARTI, 7 noiembrie , ora 19:00

JOI, 9 noiembrie, ora 19:00

VINERI, 10 noiembrie, ora 11:00

DUMINICA, 12 noiembrie, orele 11:00 și 19:00

LUNI, 20 noiembrie, ora 19:00

SAMBATA, 25 noiembrie, orele 11:00 și 19:00

Din iubirea dintre puternica zana Lacrimosa si un dansator pe sarma din lumea pamanteana se naste o fiica: Lottchen, "fata de pe Taramul Zanelor. Dupa moartea sotului ei, mama indurerata se intoarce impreuna cu fiica ei in Imparatia Zanelor si o copleseste cu bogatii, avand planul ambitios de a o casatori cu insusi fiul Reginei Zanelor. Datorita acestui plan este pedepsita cu exilul. Lacrimosa isi va recapata puterea numai daca fiica ei se va casatori inainte de a optsprezecea ei zi de nastere cu un om sarac. Pentru a reusi acest lucuru, i-o trimite pe Lottchen ca fiica adoptiva unui taran sarac care traia in padure, pe nume Fortunatus Radacina. Si, intr-adevar, apare la timp pescarul Karl Schilf (Papura) ca pretendent indragostit. Insa Ciuda, spiritul pe care Lacrimosa l-a refuzat ca sot, vrea sa impiedice infaptuirea acestor planuri ca sa se razbune. Asa ca il copleseste pe Fortunatus Radacina cu bogatii, si astfel, indatorat Ciudei, el ajunge in lumea buna. Ca nou imbogatit dandy, Radacina refuza sa ii dea pescarului Karl mana fetei lui si, o alunga pe Lottchen din casa pentru ca ea ii ramane, totusi, fidela pescarului. Acum spiritele noptii se activeaza pentru a o conduce pe fata alungata la casa Multumirii, cea care de acum incolo ii va fi alaturi in calitate de insotitoare loiala.Imediat apare Ciuda, care impreuna cu Ura, nascoceste un plan diabolic de a-l transforma pe Karl intr-un om bogat. Incepe o cursa turbulenta si plina de suspans impotriva timpului, caci in curand va fi ziua de nastere a lui Lottchen, moment care va decide soarta tuturor, si, in acelasi timp, o lupta intre Bine si Rau, in care personajele venite de pe Taramul Zanelor tin strans itele povestii si toate prezinta trasaturi foarte omenesti...PREMIERASPECTACOLE





Mai multe detalii aici