Conferintele de la sosea - Biografii fara domiciliu

Conferinta este sustinuta de sociologul Ciprian Voicila, Muzeul National al Taranului Roman. Intrarea este libera.In ultimii doi ani prezenta oamenilor strazii a devenit din ce in ce mai pregnanta. Care sunt cauzele care favorizeaza fenomenul locuirii in strada? Oare toti oamenii strazii descind din Filantropica: spun o poveste mincinoasa, manipulatoare, in asteptarea unui ajutor material venit din partea noastra, a trecatorilor? Toti oamenii strazii traiesc din cersit? Care sunt mecanismele psihologice care il ajuta pe un individ sa reziste conditiilor inumane la care il expune faptul de a fi privat de un adapost si de o ambianta intima, personala? Mai pastreaza un "boschetar" legatura cu familia? Atitudinea noastra, mefienta sau participativa, influenteaza in vreun fel sansele unui om de a supravietui in strada? "Boschetarii" si "aurolacii" sunt in conflict pentru resurse sau coopereaza casa reziste impreuna? Ce face un homeless cand e cuprins de plictiseala? Care sunt dificultatile psihologice si sociale cu care se confrunta oamenii strazii cand vine vorba de reinsertia lor profesionala, de readucerea lor de la periferia societatii in sanul comunitatii?Acestor intrebari le vom cauta raspunsul in cadrul prezentarii Biografii fara domiciliu, care va fi insotita de fotografii, si urmata de materiale video realizate de Asociatia Vira., Infinitezimal,, Ziarul Lumina,, matricea.ro, promenada-culturala.ro,, agro-tv.ro,