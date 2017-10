Turneul de lansare a CD-ului "Twenty Shades of Music" ajunge la Bucuresti- Ion Bogdan Stefanescu-flaut / Costin Soare-chitara

Articol webPR

Marti, 24 octombrie, ora 18, in Sala de spectacole "Eusebiu Stefanescu" a Cercul Militar National, Bucuresti, va avea loc al treilea concert din turneul de lansare a CD-ului "Twenty Shades of Music", ai carui protagonisti sunt doi dintre cei mai apreciati si activi muzicieni romani: flautistul Ion Bogdan Stefanescu si chitaristul Costin Soare. O propunere unica pentru piata muzicala din Romania, combinatia sonora perfecta de flaut si chitara aduce in prim plan exotismul, nuantele subtile, emotiile primare continute in muzica Americii Latine si a Balcanilor, de la Istoria tangoului de Astor Piazzolla la Dansurile romanesti de Bela Bartok, de la muzica populara braziliana la cea macedoneana. Twenty Shades of Music reprezinta o adevarata jubilatie a muzicii, fiecare dintre cele 20 de dansuri fiind o explozie de melodie si ritm, de senzualitate si exuberanta.

Intrarea se face pe baza de rezervare trimitind mail la: cultura@cmn.ro sau telefon la 0213138680/int. 135 sau 156.





Turneul continua pana in luna decembrie, cu concerte la Caracal (25 noiembrie), Sibiu (28 noiembrie) si se va incheia cu doua concerte la Beijing (6 si 8 decembrie), organizate sub egida Institutului Cultural Roman. Pentru mai multe detalii: www.ionbogdanstefanescu.ro si www.costinsoare.com





Organizatori: Asociatia Culturala Kitharalogos, E-Media

Parteneri: Institutul Balassi-Institutul Maghiar de Cultura

Parteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Radio Clasic, Agentia de Carte.ro





siau cantat pentru prima data impreuna in 2006, cu ocazia recitalului ce a comemorat 10 ani de la moartea compozitorului japonez Toru Takemitsu. De-a lungul timpului, cei doi muzicieni au sustinut peste 70 de recitaluri impreuna, atat in tara, cat si peste hotare, cu un repertoriu ce porneste de la muzica baroca si ajunge la muzica contemporana. Muzica interpretata de cei doi a putut fi audiata in salile de concerte ale Ateneului Roman, Filarmonicii din Timisoara, Filarmonicii din Ploiesti, Academiei Regale de Muzica din Stockholm, la Centrul de Cultura "Rosetti Tescanu - George Enescu" de la Tescani, la Palatul Sutu, Festivalul "Saptamana Internationala a Muzicii Noi" etc.Unul dintre cei mai apreciati muzicieni romani,(prim flautist al Filarmonicii "George Enescu" si solist al Filarmonicii "Banatul", Timisoara) are o activitate concertistica sustinuta, atat in postura solistica, cat si ca membru in diverse formatii camerale precum Trio Contraste, Profil, cvintetul "George Enescu", duo flaut - harpa alaturi de Ion Ivan Roncea sau duo flaut-pian alaturi de pianistul Horia Mihail in cadrul turneelor national "Flautul de aur" si "Flautul fermecat". In 2006 a infiintat ansamblul Barock Orchestra al carui solist si dirijor este., unul dintre cei mai activi muzicieni-chitaristi de la noi, apare in proiecte solistice precum turneele nationale "De la Bach la Beatles", "Nocturne si dansuri", "Muzica in Palatele Romaniei", fiind implicat si in diverse formatii camerale, cea mai cunoscuta fiind cea in care apare alaturi de mezzosoprana Claudia Codreanu. Este primul chitarist roman care lanseaza un CD (2014) cu inregistrari inedite la noi (Bach, Britten, Takemitsu), fiind interesat de interpretarea si promovarea muzicii contemporane pentru chitara; este director artistic al "Serilor de chitara", festival international in cadrul caruia concerteaza instrumentisti de top din intreaga lume.

Programul turneului

27 septembrie, ora 19 / Filarmonica Banatul, Timisoara

10 octombrie, ora 18 / Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman", Buzau (intrarea libera)

24 octombrie / Cercul Militar National, Bucuresti (intrarea pe baza de rezervare trimitind mail la: cultura@cmn.ro sau telefon la 0213138680/int. 135 sau 156)

25 noiembrie / Caracal, Teatrul National

28 noiembrie, ora 19 / Filarmonica de Stat Sibiu (bilete la Casa de bilete a Filarmonicii)

6 decembrie / Facultatea de Pedagogie Muzicala, Beijing, China

8 decembrie / Conservatorul Central de Muzica, Beijing, China

(sub egida Institutului Cultural Roman din Beijing)